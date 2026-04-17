Olivia Rodrigo lanza videoclip grabado en Versalles: “Drop Dead” es el primer adelanto de su tercer disco

Con este estreno, Rodrigo vuelve a la música luego de su última era discográfica y prepara su siguiente LP tras el éxito de GUTS. La nueva canción fue producida por Dan Nigro, mientras el video estuvo bajo la dirección de Petra Collins.

Olivia Rodrigo volvió con nuevo material y abrió una nueva etapa en su carrera musical.

La cantante de 23 años lanzó este viernes Drop Dead, un nuevo sencillo que llega como primer adelanto de lo que será su próximo disco.

El estreno había sido anticipado el 7 de abril, a través de sus redes sociales.

La canción fue coescrita con Amy Allen y producida por Dan Nigro, colaborador habitual de Rodrigo desde SOUR.

Su lanzamiento llegó acompañado, además, de un videoclip dirigido por Petra Collins y filmado en el Palacio de Versalles, en Francia.

El tema será parte de You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, tercer disco de estudio de Rodrigo, que se suma a una discografía antecedida por Sour (2021) y GUTS (2022).

El disco será lanzado el 12 de junio.

“Estoy muy orgullosa de este álbum y no puedo esperar para que lo escuchen”, escribió Rodrigo en Instagram al compartir por primera vez la portada del LP a comienzos de abril.

Drop Dead, en tanto, explora la euforia y la ansiedad del enamoramiento, con una letra centrada en la adrenalina propia de la obsesión romántica.

Mira el video oficial de Drop Dead aquí