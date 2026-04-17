Olivia Rodrigo lanza videoclip grabado en Versalles: “Drop Dead” es el primer adelanto de su tercer disco
Por CNN Chile
17.04.2026 / 09:24
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Con este estreno, Rodrigo vuelve a la música luego de su última era discográfica y prepara su siguiente LP tras el éxito de GUTS. La nueva canción fue producida por Dan Nigro, mientras el video estuvo bajo la dirección de Petra Collins.
El programa, que ya ha impulsado a jóvenes talentos chilenos y latinoamericanos, busca profesionales y expertos dispuestos a guiar la próxima generación de proyectos con impacto positivo en el planeta. Las postulaciones finalizan el 31 de mayo de 2026.