La Nueva Ola celebra seis décadas de la revista Ritmo con shows en regiones

El ciclo reunirá a referentes de La Nueva Ola, entre ellos José Alfredo “Pollo” Fuentes, Gloria Benavides, Germán Casas, Hermanos Zabaleta, Wildo, Horacio Saavedra, Marisa y un homenaje a Cecilia.
La Nueva Ola volverá a presentarse en vivo en el marco de una gira que conmemora los 60 años de la revista Ritmo, publicación creada en 1965 y vinculada al desarrollo de la música pop y el rock and roll en Chile.
El ciclo de conciertos comenzará el viernes 12 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Gimnasio Municipal de Concepción, y continuará el 18 de enero en el Hotel Enjoy Coquimbo.
La organización también proyecta funciones en Puerto Montt, La Serena y Viña del Mar, cuyas fechas serán informadas próximamente.
La gira considera la participación de varios nombres asociados históricamente a La Nueva Ola: José Alfredo “Pollo” Fuentes, Gloria Benavides, Germán Casas, los Hermanos Zabaleta, Wildo, Horacio Saavedra y Marisa, además de un tributo a Cecilia. Cada uno repasará parte del repertorio que los hizo conocidos en radios, escenarios y televisión.
Según la producción, el evento está a cargo de Kamada Live Entertainment, firma responsable de la coordinación general del ciclo y de la propuesta conjunta sobre el escenario.
Ritmo, en tanto, nació en 1965, con foco en el público juvenil que seguía a los artistas de La Nueva Ola, en un contexto marcado por la expansión de la música pop y el rock and roll en el país.
Su aparición se asocia a la consolidación de un circuito de programas de radio y televisión, revistas especializadas y clubes de fans.
La información detallada de la gira y la venta de entradas se encuentra disponible en el sitio web www.revistaritmo.cl.
