Noche de Museos 2025: Recorridos en Cementerio General, en GAM y otras actividades en las demás regiones

Museos, centros culturales y espacios patrimoniales abrirán en horario nocturno con recorridos gratuitos, música y actividades familiares en distintas ciudades del país.

Este viernes 24 de octubre tendrá lugar, en distintos puntos del país, el evento Noche de Museos, una iniciativa impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

La actividad busca fomentar la participación gratuita de la ciudadanía y promover la apropiación de espacios culturales, como galerías de arte, casas patrimoniales y museos, mediante una programación especial en horario nocturno extendido.

La instancia se inspira en Museos de Medianoche, programa iniciado en 2002 y cuya última versión se realizó en 2018, con actividades culturales que abarcaron desde Arica hasta Magallanes.

“Cuando el sol se oculte y las luces se enciendan, los museos y espacios culturales continuarán con sus puertas abiertas para transformarse en escenarios vivos. Pinturas que parecen moverse, esculturas que susurran historias y salas vibrando con música que emociona”, destaca el ministerio en su página web oficial del evento.

Actividades destacadas en la Región Metropolitana

Santiago: El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) ofrecerá el recorrido “Entre pasadizos y secretos”, una experiencia que invita a descubrir rincones ocultos del recinto.

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 227.

16:00 a 22:00 horas.

Recoleta: El Cementerio General realizará visitas guiadas bajo el nombre “El ocaso en la ciudad de los muertos”.

Avenida Recoleta 1490.

19:00 a 21:00 horas.

Ñuñoa: Se ofrecerán recorridos guiados por los Sitios de Memoria del Estadio Nacional, con el objetivo de reflexionar sobre su historia reciente.

Avenida Grecia 2001.

19:00 a 21:30 horas.

Providencia: La Casa Museo Eduardo Frei Montalva abrirá sus puertas con recorridos guiados gratuitos por la casa donde vivió el exmandatario y su familia por más de 40 años.

Hindenburg 683.

18:00 a 21:00 horas.

Actividades en otras regiones

Viña del Mar: El Museo Palacio Rioja de Artes Decorativas ofrecerá recorridos por sus instalaciones patrimoniales.

Quillota 214, Viña del Mar.

18:00 a 22:00 horas.

Valparaíso: En el Espacio Circense Santa Inés, se realizará una muestra con objetos, vestuarios, libros, material audiovisual y fotografías que retratan los casi 200 años de historia del circo en Chile.

Santa Inés 26, Cerro Barón.

10:00 a 20:00 horas.

Arica: La Casa de la Cultura A.R.C. / Ex Aduana de Arica, edificio histórico construido por la empresa Eiffel y Cía. entre 1871 y 1874, abrirá sus puertas al público.

Plaza Baquedano, Arica.

18:00 a 22:00 horas.

Iquique: El Museo Naval de Iquique presentará una colección de piezas patrimoniales recuperadas del pecio de la Esmeralda, hundida en el Combate Naval de Iquique.

Baquedano 1396.

17:00 a 22:00 horas.

¡Se viene la #NocheDeMuseos! 🤩El viernes 24 de octubre, vive la música, teatro, cine y mucho más. Una experiencia gratuita inolvidable, donde la cultura se ilumina de norte a sur. pic.twitter.com/j8c3P5Z4VH — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) September 26, 2025

La Noche de Museos invita a recorrer, descubrir y disfrutar el patrimonio cultural del país bajo una nueva luz: la de la noche.