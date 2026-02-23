“No sé si lo merezco”: El debut de Matteo Bocelli en Viña 2026 provocó suspiros en la Quinta Vergara

Sin duda, uno de los actos más esperados de la noche inaugural del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, fue Matteo Bocelli, cantante e hijo del legendario tenor Andrea Bocelli.

El artista de 28 años, que en 2024 acompañó a su padre Andrea Bocelli en la Quinta Vergara, regresó ahora con un espacio propio en la parrilla musical, en un momento clave de su carrera solista.

A pesar de la alta hora de la madrugada a la que salió al escenario de la Quinta Vergara, la gente se quedó para escuchar al tenor italiano, hipnotizada su impresionante voz y su atractivo temple.

Una carrera en ascenso

Nacido en Italia en 1997, Bocelli creció ligado a la música desde pequeño, formándose en piano y canto. Su primer gran impulso llegó en 2018 con Fall On Me, el dueto junto a su padre que tuvo impacto global, y que porsupuesto, no faltó en su debut en el certamen más importante de Chile.

Desde entonces consolidó un proyecto solista que incluye lanzamientos como Solo, colaboraciones en español y su primer álbum de estudio, donde mezcla baladas y pop romántico con un estilo que combina lo melódico con guiños clásicos, y que emocionaron a la Quinta Vergara.

Favorito del público y candidato a Rey

En lo que ha sido su paso por el Festival de Viña, Matteo ya se robó todas las miradas en la Ciudad Jardín. Su paso por la Gala del viernes y su cercanía con los fans —firmando autógrafos y compartiendo en las calles de Viña— desataron suspiros y lo posicionaron como serio candidato a convertirse en Rey de Viña 2026.

Con su estilo romántico y su carisma, el italiano lidera las preferencias populares, demostrando que su nombre ya se sostiene por sí solo. “Chile ya es parte de su recorrido”, afirmaron desde la organización, destacando el cariño que el público local le ha demostrado.

Un éxitoso show de trasnoche que culminó con dos Gaviotas

A pesar de haberse subido al escenario de la Quinta Vergara a eso de las 3 de la mañana, el público de la primera jornada de Viña del Mar 2026 apoyó con todo al hijo de Andrea Bocelli, moviendo luces y emocionándose con su poderosa voz que interpretó intensamente una gran cantidad de covers, dentro de los cuales destacaron Can’t Help Falling In Love de Elvis Presley y Dime Quando Quando Quando de Alberto Testa. Asimismo, el artista sorprendió con una breve rendición de Gracias a la vida de Violeta Parra.

Con una intensa cercanía con el público en la que se bajó del escenario a compartir con sus fanáticas y fanáticos, Bocelli sacó gritos y suspiros con su tremendo carisma y atractivo físico.



Fue así que su show le ganó las preciadas Gaviotas de Plata y Oro, a pesar de que el artista afirmara que “no sabe si se lo merece“, marcando un show que podría no ser el último en la Quinta Vergara del hijo del multitudinario tenor.