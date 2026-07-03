“No es un capricho”: ARMY Chile presiona al IND para cumplir “acuerdo original” por BTS y argumenta que el Estadio Nacional es el único recinto apto

El fanclub oficial de BTS Chile exigió al Instituto Nacional del Deporte (IND) y a DG Medios respetar el “acuerdo original” para realizar los conciertos de la banda surcoreana en el Estadio Nacional.

A través de un comunicado, las fanáticas argumentaron que solo el Estadio Nacional cuenta con las condiciones adecuadas, tanto técnicas como de capacidad, para realizar los shows, que contarán con la asistencia de alrededor de 200 mil personas los días 14, 16 y 17 de octubre.

“Como ARMY Chile, exigimos que se respete el acuerdo original por el Estadio Nacional. Ningún otro recinto del país reúne las condiciones técnicas ni la capacidad necesaria para un show de esta envergadura. No es capricho: es una realidad logística que cualquier producción de este nivel exige”, manifestaron.

En esa línea, rechazaron categóricamente las declaraciones de la ministra del Deporte, Natalia Duco, y del biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, respecto a las razones de por qué se rechazó realizar el concierto en el Coliseo Central del recinto.

Si bien aseguraron entender y compartir “la importancia de cuidar el estado del Estadio Nacional, que es patrimonio de todos los chilenos”, criticaron que el argumento de un posible deterioro severo de las condiciones de la cancha “no puede levantarse ahora”.

“Ese argumento no puede levantarse ahora, cuando las negociaciones ya estaban cerradas y las entradas ya habían sido vendidas. El momento para esas objeciones era antes de comprometerse, no después“, señalaron.

Asimismo, agradecieron el apoyo transversal al fanclub, que ha venido tanto de fanáticas internacionales como de diputados, influencers y alcaldes del país.

“Seguiremos atentos y unidos, exigiendo respeto. Pedimos mantenerse informados solo por los canales oficiales y no caer en la desinformación”, cerraron.