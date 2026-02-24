“No es culpa de ellos”: Cibernautas lamentan que show de Bomba Estéreo se dé en una Quinta semivacía

Varios cibernautas lamentaron la situación, especialmente por los artistas que deben salir a altas horas de la noche. Así fue el caso de Matteo Bocelli que saltó a cantar a las 03.00.

Segunda noche del Festival de Viña del Mar. Tras un show impecable y magnífico de los Pet Shop Boys y una rutina decente de Rodrigo Villegas, llegó el turno del último artista en salir a la Quinta.

Se trató de los colombianos de Bomba Estéreo, quienes subieron al escenario pasadas las 02.00 de la madrugada. Pero hubo una imagen que en redes no fue recibida de buena manera: varios puntos de la Quinta ya estaban vacíos.

Varios cibernautas lamentaron la situación, especialmente por los artistas que deben salir a altas horas de la noche. Así fue el caso de Matteo Bocelli que saltó a cantar a las 03.00.

“Me da una lata a los artistas que les toca la galería vacía, y no es culpa de ellos o de que estén haciendo un mal show, si no que de la hora calla… y la gente ya con sueño y agregale que nadie quiere andar en la calle para irse a la casa a las 3 de la madrugada”, sostuvo una usuaria en X.

Hasta cuando se le faltará el respeto a los artistas q cierran cada noche el Festival sean o no de nuestro gusto todo artista merece respeto y presentarse pasado las 02 es una falta a ello! Hoy hasta cambiaron a la gente de galería a platea para q no se viera vacío! #Viña2026 — Carolina (@carolina_rca) February 24, 2026

Es impresentable que tengan que bajar a la gente de galeria a platea para que se vea más lleno en la tv. Esta mal distribuida la parrilla del día, el último artista con suerte tiene publico #Viña2026 @Mega @ContigoCHV — zzz (@usagiii_111) February 24, 2026

Nunca más enfocaron la galería #Viña2026 — Nathaly Meneses (@Nathaly_MMejias) February 24, 2026

Yo creo que hicieron bajar a los de la galería, para rellenar adelante #Viña2026 — Lili (@Lili15452158) February 24, 2026