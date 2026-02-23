Cultura festival de viña

“No conoce Duolingo”: Críticas a los animadores de Viña 2026 por no poder hablar bien inglés con Pet Shop Boys

Por CNN Chile

23.02.2026 / 23:18

{alt}

El nivel de inglés de los animadores del Festival, tanto de Rafael Araneda como el de Karen Doggenweiler, quienes no pudieron establecer una conversación fluída con los británicos.

Un show incréible protagonizaron los ingleses de Pet Shop Boys. Con su sonido futurista, con su escenario especial lleno de luces y sus sintetizadores, el dúo conquistó Viña 2026.

Y uno de los momentos más emotivos fue la entrega de las gaviotas para el grupo, tanto la de plata como la de oro. Pero hubo un kmomento que no pasó desapercibido entre los usuarios de redes y que criticaron fuertemnete.

El nivel de inglés de los animadores del Festival, tanto de Rafael Araneda como el de Karen Doggenweiler, quienes no pudieron establecer una conversación fluída con los británicos.

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

País Defensa de Joaquín Lavín León acusa “falta de prolijidad” de la Fiscalía en imputación por fraude al fisco
"No conoce Duolingo": Críticas a los animadores de Viña 2026 por no poder hablar bien inglés con Pet Shop Boys
"Nos sentimos como si hubieramos ganado la Copa del Mundo": Pet Shop Boys hizo estallar a Viña 2026, llevándose la Gaviota de Plata y Oro
"En este problema nos metimos gratis": Experto en seguridad dice que la sanción por el proyecto de cable submarino chino pudo evitarse
Santiago lidera ranking global de escuchas de Pet Shop Boys en Spotify antes de su debut en Viña 2026
Cordero destacó capacidades de ciberseguridad: "Chile es un referente en este ámbito a nivel internacional"