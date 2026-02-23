“No conoce Duolingo”: Críticas a los animadores de Viña 2026 por no poder hablar bien inglés con Pet Shop Boys
Por CNN Chile
23.02.2026 / 23:18
El nivel de inglés de los animadores del Festival, tanto de Rafael Araneda como el de Karen Doggenweiler, quienes no pudieron establecer una conversación fluída con los británicos.
Un show incréible protagonizaron los ingleses de Pet Shop Boys. Con su sonido futurista, con su escenario especial lleno de luces y sus sintetizadores, el dúo conquistó Viña 2026.
Y uno de los momentos más emotivos fue la entrega de las gaviotas para el grupo, tanto la de plata como la de oro. Pero hubo un kmomento que no pasó desapercibido entre los usuarios de redes y que criticaron fuertemnete.
