“No conoce Duolingo”: Críticas a los animadores de Viña 2026 por no poder hablar bien inglés con Pet Shop Boys

El nivel de inglés de los animadores del Festival, tanto de Rafael Araneda como el de Karen Doggenweiler, quienes no pudieron establecer una conversación fluída con los británicos.

Un show incréible protagonizaron los ingleses de Pet Shop Boys. Con su sonido futurista, con su escenario especial lleno de luces y sus sintetizadores, el dúo conquistó Viña 2026.

Y uno de los momentos más emotivos fue la entrega de las gaviotas para el grupo, tanto la de plata como la de oro. Pero hubo un kmomento que no pasó desapercibido entre los usuarios de redes y que criticaron fuertemnete.

weon que vergüenza el Rafa Araneda, habla todo el rato que vive en Miami y ni sabe hablar inglés 😭😭#Viña2026 #PetShopBoys #Viña — 🎀 (@milkysatvn) February 24, 2026

Parece que el Rafa, no conoce Duolingo porque FRANCAMENTE su nivel de ingles es decepcionante. La única pega y la hace mal. — perdidaenelnorte (@perdidaenelnort) February 24, 2026

Llevo arto rato trabajando y usando diariamente el inglés, pensaba que yo pronunciaba raro…. Hasta que escuché a la Karen y al Rafa 🙀🙈 #vina2026 — Nico (@Nicolegkmm) February 24, 2026

No te creo q Rafa Araneda vive en USA y habla inglés como APUS #Viña2026 pic.twitter.com/GnRnledSSt — Lady Acuenta (@JaviLu70) February 24, 2026

El cringe que me da cuando los animadores hablan en inglés #Viña2026 — Millaray Rojas (@Millaerrepe) February 24, 2026