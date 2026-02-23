Cultura Viña 2026

NMIXX promete "sentir la energía del monstruo" en su esperado debut en Viña 2026

Por CNN Chile

23.02.2026

El grupo de K-Pop, que acumula más de 127 millones de reproducciones con su hit "DICE", se presentará este martes en la Quinta Vergara. Las integrantes expresaron su emoción por el cariño del público chileno y su deseo de colaborar con artistas latinos.

NMIXX hará historia este martes 24 de febrero en el Festival de Viña del Mar 2026. El grupo surcoreano, formado bajo el sello JYP Entertainment, debutará en la Quinta Vergara en la tercera jornada del certamen, llevando el fenómeno del K-Pop a uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica.

Las palabras de las artistas

En la previa a su presentación, las integrantes Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo, Kyujin y Lily —esta última de origen australiano— compartieron su emoción por el debut.

“Sabemos que se le llama ‘el monstruo’ al público. Estamos súper ansiosas de poder sentir su energía”, declararon. El año pasado vivieron la experiencia como espectadoras, pero ahora “es un sueño poder sentirlo como artistas”.

El nombre del grupo surge de un juego de palabras con “Nice to Meet You”, transformado en “Nice to Mixx You”. Su éxito “DICE” supera las 127 millones de reproducciones en YouTube.

Las artistas expresaron su deseo de “tener más interacción con artistas latinos y que esta energía influya en nuestras próximas canciones”.

