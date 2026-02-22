Cultura Viña 2026

Nico Ruiz y Princesa Alba revelan los secretos de su show inaugural en Viña 2026: Nervios, responsabilidad y sorpresas

Por CNN Chile

22.02.2026 / 23:16

{alt}

Los artistas chilenos que participaron en la apertura de la primera jornada del certamen compartieron sus impresiones sobre la experiencia, el desafío de interpretar clásicos y la emocionante posibilidad de trabajar con la estrella cubanoamericana.

Tras su participación en la apertura del Festival de Viña del Mar 2026, Nico Ruiz y Princesa Alba entregaron sus primeras impresiones sobre lo que significó pisar el escenario de la Quinta Vergara. Ambos artistas fueron parte del homenaje inicial que incluyó versiones de “Si Somos Americanos” y un mix de “Conga” de Gloria Estefan.

Princesa Alba y el desafío técnico

La cantante confesó que el montaje representó un reto mayor: “La canción era súper rápida en inglés, aprendérmelo en cámara lenta, repetirlo y después agregarle el baile fue harto trabajo”. Además, reveló su temor a fallar:

“Tenía la misión de dejar a Karen Doggenweiler en el escenario; si me salía algo mal, iba a matar toda su performance”. Afortunadamente, el público la recibió “muy bacán”, dándole la fuerza para mostrar un show increíble.

Nico Ruiz y el sueño de colaborar con Estefan

El cantante, que confesó haber sentido “el corazón en la garganta” pese a su experiencia en escenarios internacionales, valoró la posibilidad de una colaboración con Gloria Estefan, sugerida por el productor Emilio Estefan.

“Para mí sería un sueño cantar contigo”, declaró, agregando que “lo único que posee un artista es el cariño”. Ambos coincidieron en que la experiencia fue “muy bonita” y un paso más en sus carreras.

