Nicki Nicole es una de las grandes promesas en el género urbano argentino y este viernes será la encargada de cerrar el Festival de Viña del Mar. Durante el certamen se ha desempeñado como jurado en el marco de la competencia internacional y folclórica. Ya terminando su paso por Chile, la intérprete de Wapo traketero anunció su concierto en el Movistar Arena.

“Desde que pisé Chile no paré de sentir el cariño de todos ustedes. El amor que me están dando es increíble y por eso me llena de alegría volver a estar juntos en tan poco tiempo”, destacó.

“Mi primer show propio en Chile este 24 agosto. Mi gente de Chile esto es un sueño para mí”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @nicki.nicole

El evento está a cargo de la productora Bizarro y la venta de entradas comenzará este viernes a partir de las 19:00 de la tarde en la plataforma Puntoticket.

“Viña me dio una confianza”

Nicki Nicole en su conferencia de prensa entregó detalles sobre su presentación y su experiencia como jurado en el certamen viñamarino. “Va a ser una noche única, increíble. Estar una semana entera acá me dio mucha más confianza”, afirmó.

Y destacó que “Viña me dio una confianza y una ganas de seguir haciendo música increíble. No hay nada más motivador para un artista que ver a todos sus colegas en el escenario rompiéndola una semana”, en cuanto a su desempeño como jurado en la competencia internacional, reconoció que “una gran presión, ya que era la más joven de mis compañeros, pero, a la vez, cuando empecé a conocer al jurado, me empezaron a dar muchísimos consejos y me sentí muy confiada”.