La actriz de Glee y su hijo alquilaron un pontón en julio en el lago Piru. Los dos decidieron saltar al agua para nadar, según un informe de investigación del condado de Ventura. Poco después, Rivera le dijo a su hijo que regresara al bote.

“Ella lo ayudó a subir al bote y luego escuchó (a su madre) gritar ‘ayuda’ y ella levantó el brazo”, dice el informe. “Luego desapareció en el agua”.

La causa de la muerte de Rivera fue ahogamiento y su forma de muerte fue un accidente, según el informe de la autopsia de la Oficina del Médico Forense del Condado de Ventura.

La autopsia y el informe de investigación dijeron que Rivera no tenía antecedentes de “ideación o intento suicida” y que recientemente había estado tomando medicamentos para una infección de los senos nasales. Los informes también dicen que tenía vértigo que empeoraba cuando estaba en el agua, pero se consideraba que era una buena nadadora. Además, ella no tenía ningún síntoma de COVID-19.

Inicialmente, a Rivera le ofrecieron un chaleco salvavidas, pero se negó, según el informe de investigación. El empleado de alquiler dijo a los investigadores que de todos modos le proporcionó una chaqueta. Horas después de que Rivera se ahogara, el empleado fue a revisar el portón porque estaba atrasado para regresar. El empleado encontró al niño de 4 años dormido en el bote envuelto en una toalla y con un chaleco salvavidas.

La desaparición de Rivera llevó a una búsqueda de seis días, que terminó con el hallazgo de su cuerpo en la zona noreste del lago donde el agua tiene entre 35 y 60 pies de profundidad.

La actriz de 33 años es mejor conocida por su papel de Santana López en el programa Glee, que rápidamente ganó elogios de la crítica después de debutar en 2009. Apareció en casi todos los episodios del amado musical-comedia-drama, que terminó en 2015.

Los miembros del elenco de Glee de Rivera, Cory Monteith y Mark Salling, también murieron en extrañas circunstancias.

Rivera también estuvo en la comedia de CBS The Royal Family y en la película de comedia The Master of Disguise. Más recientemente, protagonizó la serie de televisión Step Up, basada en la franquicia cinematográfica.

