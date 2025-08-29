REFUGIO: Nano Stern estrena nuevo disco grabado en vivo en Nueva York

A tres años de su último lanzamiento, Nano Stern vuelve con un álbum grabado en los estudios EastSide Sound de Manhattan junto a músicos internacionales. La pieza coincide con su gira mundial 2025.

El músico chileno Nano Stern lanzó REFUGIO, su primer disco de canciones originales desde Aún creo en la belleza (2022).

El álbum fue grabado en directo en los estudios EastSide Sound de Manhattan y reúne composiciones que exploran la fusión entre la música de raíz latinoamericana y el jazz.

Las piezas presentan un carácter intimista y reflexivo, con temáticas ligadas al desamor, la pérdida y la búsqueda de cobijo.

En el registro participa la cantante chilena Claudia Acuña, además de una colaboración creativa de Eduardo Carrasco, integrante histórico de Quilapayún.

El equipo de músicos incluye a Yago Vázquez (piano), Rodrigo Recabarren (batería y percusiones) y Pablo Menares (contrabajo), acompañando a Stern en voz, guitarra y nyckelharpa.

El lanzamiento coincide con la gira mundial 2025 del artista, que contempla presentaciones en Norteamérica, Europa, Asia y Argentina.

Lee también: Sobre canciones, caminos y maestros: Nano Stern y el reflejo de una vida con la guitarra al hombro

En paralelo, Stern se encuentra participando en el ciclo Concierto Acústico de Los Jaivas, sumándose como invitado a la banda.

Lista de canciones de REFUGIO, de Nano Stern