Ñam 2026 confirma fechas, sede e invitados internacionales para su nueva edición en Santiago

Ñam celebrará su 13ª edición con una programación enfocada en gastronomía, cultura y territorio. La venta general de entradas comenzará el 14 de febrero.

El festival gastronómico Ñam anunció la realización de su 13° edición, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de abril de 2026 en el Parque Padre Hurtado, en la Región Metropolitana.

El encuentro reunirá nuevamente a cocineros, productores, expertos y público general en torno a la gastronomía, la cultura y la cocina como espacio de encuentro.

La venta general de entradas comenzará el sábado 14 de febrero a través del sistema Puntoticket.

Un festival que combina gastronomía, cultura y comunidad

Ñam se ha consolidado desde su creación en 2011 como una de las principales plataformas gastronómicas del país.

En su edición 2026, el evento volverá a desplegar una programación que incluye cocina en vivo, mercados de productores, barras, clases, charlas, actividades familiares y presentaciones musicales.

Entre los espacios confirmados se encuentran Resto Ñam, con la participación de restaurantes; Ñam Mercado, que reunirá a más de 100 productores de distintas zonas de Chile; Ñam Bar; Caleta Ñam, enfocada en productos del mar; Ñamcito, orientado a público infantil; y Cocina Academia Ñam, dedicada a clases y demostraciones culinarias.

También regresan Ñam Innova, con mesas de conversación y charlas especializadas, y Ñam Cultura, con presentaciones musicales de artistas nacionales.

El festival es organizado por Street Machine y la Fundación Gastronomía Social, con el objetivo de vincular a productores, pescadores artesanales, emprendedores y chefs con el público, promoviendo la gastronomía como un motor cultural y social.

Invitados internacionales confirmados

La edición 2026 contará con la participación de figuras reconocidas de la gastronomía y la enología a nivel mundial, entre ellas:

Joan Roca (El Celler de Can Roca, España), referente de la alta cocina internacional.

(El Celler de Can Roca, España), referente de la alta cocina internacional. Mitsuharu Tsumura (Maido, Perú), exponente de la cocina Nikkei y líder del restaurante elegido como Mejor del Mundo 2025.

(Maido, Perú), exponente de la cocina Nikkei y líder del restaurante elegido como Mejor del Mundo 2025. Álvaro Clavijo (El Chato, Colombia), impulsor de una cocina contemporánea conectada al territorio.

(El Chato, Colombia), impulsor de una cocina contemporánea conectada al territorio. Jean Trinh (Alquímico, Colombia), referente internacional de la coctelería sustentable.

(Alquímico, Colombia), referente internacional de la coctelería sustentable. Sheyla Alvarado (Lunario, México), reconocida por su trabajo ligado a la sostenibilidad.

(Lunario, México), reconocida por su trabajo ligado a la sostenibilidad. Alejandro Vigil (Argentina), uno de los enólogos más influyentes de la región.

El programa también contempla la participación de sommeliers, investigadores, gestores culturales y autoridades vinculadas al desarrollo gastronómico en Latinoamérica.