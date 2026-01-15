Ñam 2026 confirma fechas, sede e invitados internacionales para su nueva edición en Santiago

Ñam celebrará su 13ª edición con una programación enfocada en gastronomía, cultura y territorio. La venta general de entradas comenzará el 14 de febrero.
El festival gastronómico Ñam anunció la realización de su 13° edición, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de abril de 2026 en el Parque Padre Hurtado, en la Región Metropolitana.
El encuentro reunirá nuevamente a cocineros, productores, expertos y público general en torno a la gastronomía, la cultura y la cocina como espacio de encuentro.
La venta general de entradas comenzará el sábado 14 de febrero a través del sistema Puntoticket.
Un festival que combina gastronomía, cultura y comunidad
Ñam se ha consolidado desde su creación en 2011 como una de las principales plataformas gastronómicas del país.
En su edición 2026, el evento volverá a desplegar una programación que incluye cocina en vivo, mercados de productores, barras, clases, charlas, actividades familiares y presentaciones musicales.
Entre los espacios confirmados se encuentran Resto Ñam, con la participación de restaurantes; Ñam Mercado, que reunirá a más de 100 productores de distintas zonas de Chile; Ñam Bar; Caleta Ñam, enfocada en productos del mar; Ñamcito, orientado a público infantil; y Cocina Academia Ñam, dedicada a clases y demostraciones culinarias.
También regresan Ñam Innova, con mesas de conversación y charlas especializadas, y Ñam Cultura, con presentaciones musicales de artistas nacionales.
El festival es organizado por Street Machine y la Fundación Gastronomía Social, con el objetivo de vincular a productores, pescadores artesanales, emprendedores y chefs con el público, promoviendo la gastronomía como un motor cultural y social.
Invitados internacionales confirmados
La edición 2026 contará con la participación de figuras reconocidas de la gastronomía y la enología a nivel mundial, entre ellas:
- Joan Roca (El Celler de Can Roca, España), referente de la alta cocina internacional.
- Mitsuharu Tsumura (Maido, Perú), exponente de la cocina Nikkei y líder del restaurante elegido como Mejor del Mundo 2025.
- Álvaro Clavijo (El Chato, Colombia), impulsor de una cocina contemporánea conectada al territorio.
- Jean Trinh (Alquímico, Colombia), referente internacional de la coctelería sustentable.
- Sheyla Alvarado (Lunario, México), reconocida por su trabajo ligado a la sostenibilidad.
- Alejandro Vigil (Argentina), uno de los enólogos más influyentes de la región.
El programa también contempla la participación de sommeliers, investigadores, gestores culturales y autoridades vinculadas al desarrollo gastronómico en Latinoamérica.