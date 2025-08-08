Myriam Hernández reagenda conciertos: Conoce las nuevas fechas de la gira “Tauro”

La “baladista de América”, Myriam Hernández, reagendó seis fechas de su gira “Tauro” debido a incumplimientos de contrato de la productora a cargo. Conoce aquí el nuevo cronograma oficial de sus conciertos y las fechas actualizadas.

Tras convertirse en la primera mujer chilena en presentarse en el Estadio Nacional, Myriam Hernández deleitará a sus seguidores con sus éxitos en diversos puntos del país.

En concreto, la cantante acaba de reagendar seis fechas de la gira que actualmente realiza, debido a “problemas ajenos a su voluntad”, explicó la productora Bizarro Live Entertainment.

El lunes 4 de agosto, el equipo de la artista informó que las presentaciones programadas para este mes en las ciudades de Iquique (viernes 8), Antofagasta (sábado 9), La Serena (domingo 10), Talcahuano (viernes 15), Temuco (sábado 16) y Puerto Montt (domingo 17) fueron modificadas debido a “incumplimientos de contrato por parte de la productora a cargo en ese momento”.

Nuevas fechas de conciertos

Iquique: Viernes 28 de noviembre de 2025, Gimnasio Casa del Deportista.

Antofagasta: Sábado 8 de noviembre de 2025, Estadio Sokol.

La Serena: Domingo 30 de noviembre de 2025, Coliseo Municipal.

Talcahuano: Viernes 21 de noviembre de 2025, Coliseo La Tortuga.

Temuco: Domingo 7 de diciembre de 2025, Gimnasio UFRO.

Puerto Montt: Domingo 14 de diciembre de 2025, Arena Puerto Montt.

Cabe destacar que la venta de entradas para cada uno de estos conciertos se realizará a partir del martes 12 de agosto, desde las 12:00 horas, a través de la plataforma PuntoTicket.

“Las personas que hayan adquirido tickets para las fechas originales seguirán siendo válidas”, aclaró la productora.