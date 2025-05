Myriam Hernández sorprende al declararse fan de Radiohead: “Yo soy súper melancólica… Entonces, me encantan”

En una reciente entrevista, la baladista chilena valoró su conexión con diversos géneros y explicó que su lista de reproducción va mucho más allá del pop romántico.

Aunque es reconocida por su carrera ligada a la balada romántica, Myriam Hernández mostró una faceta poco conocida de su gusto musical al declarar su admiración por destacadas bandas internacionales.

“Me gusta Coldplay y me gusta Radiohead. Es que Radiohead es muy melancólico y yo soy súper melancólica… Entonces, me encantan”, reveló en conversación con La Tercera.

La artista, que está ad portas de convertirse en la primera solista nacional en presentarse en solitario en el Estadio Nacional, comentó que suele observar lo que sucede en la escena musical internacional para mantenerse conectada con nuevas ideas.

“Siempre estoy viendo shows internacionales, porque me gusta saber lo que pasa, lo que hacen mis colegas. No se trata de copiar, pero obviamente siempre te activa la creatividad”.

En esa misma línea, enfatizó que sus gustos musicales no se limitan al género romántico.

“Me gusta escuchar música de otros artistas y en mi playlist no solo hay música romántica, sino que hay rock, me gusta mucho el rock, hay música docta, hay de todo tipo de música”.

Durante la conversación también destacó un momento especial de su carrera relacionado con el productor Lester Méndez, conocido por trabajar con artistas como Shakira y Ricky Martin.

“De hecho, uno de los arregladores de Radiohead hizo el arreglo de Huele Peligro. Lester Méndez, fue realmente emocionante”, aseguró.