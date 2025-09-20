Murió hace más de 230 años: Cómo María Antonieta pasó a ser la reina “más de moda” en la historia

Al igual que Marilyn Monroe o Juana de Arco, María Antonieta ha evolucionado más allá de ser una figura histórica para convertirse en un concepto. Su imagen ahora simboliza belleza, decadencia, rebeldía y misoginia.

(CNN) — María Antonieta murió hace más de 230 años. Pero en la actualidad, la presencia de la reina adolescente sigue siendo muy sentida.

Las celebridades de la lista A, desde Kylie Jenner hasta Miley Cyrus, han encarnado su imagen para las revistas de moda, luciendo vestidos diáfanos o pelucas imponentes rodeadas de una selección de dulces que pudren los dientes.

El año pasado, Chappell Roan actuó en el festival de música Lollapalooza vestida como María Antonieta con una peluca rizada y un vestido rococó, reviviendo un cliché de estrella del pop que comenzó con Madonna en los Premios MTV de 1990.

Diseñadores de moda como John Galliano, Karl Lagerfeld, Vivienne Westwood y Alessandro Michele han explorado la realeza en busca de inspiración.

Para la colección Fenty x Puma 2016, Rihanna, quien es la embajadora global y directora creativa, imaginó lo que la figura del siglo XVIII podría usar para ir al gimnasio. La última reina consorte de Francia incluso ha publicado sus “secretos de belleza” en Vogue, en honor a su 262 cumpleaños.

Al igual que Marilyn Monroe o Juana de Arco, María Antonieta ha evolucionado más allá de ser una figura histórica para convertirse en un concepto. Su imagen ahora simboliza belleza, decadencia, rebeldía y misoginia.

Esta semana, la conmemoración continúa en el Museo Victoria & Albert de Londres, que presenta la primera exposición del Reino Unido sobre la reina de la moda.

“María Antonieta fue un ícono de la moda y el estilo en su época, pero nunca se había realizado una exposición que realmente analizara ese increíble legado”, declaró Sarah Grant, curadora de la exposición, a CNN.

La corte de Antonieta estaba repleta de peluqueros, modistas y sombrereros, todos trabajando para crear los estilos suntuosos que definieron la escena de la moda francesa de finales del siglo XVIII.

Esas decisiones pioneras no solo convirtieron a Antonieta en un destacado ícono de la moda, sino que también le dieron el poder de influir en la sociedad, sentando las bases de lo que hoy se consideraría el “estilo de las celebridades”.

En el V&A, los visitantes pueden recorrer salas de color rosa pastel y contemplar 250 objetos que recrean una imagen de la vida de Antonieta: desde sus deslumbrantes joyas —vistas públicamente por primera vez desde su muerte, y que la propia reina empacó en 1791 al intentar huir de Francia para evitar la persecución— hasta innumerables abanicos de acuarela, vestidos de seda y zapatillas de cuentas.

Sus aromas favoritos, como la raíz de lirio, el nardo, la violeta y el almizcle que usaba para perfumarse por la mañana, fueron recreados para sumergir al público en la pompa de la corte francesa del siglo XVIII.

Pero no todo era color de rosa: antes de entrar en la habitación de paredes carmesí en la que se encuentra el uniforme de prisión manchado de Antoinette, así como la hoja de guillotina supuestamente utilizada para decapitarla, Grant evocó otra fragancia más penetrante, pero igualmente familiar para la realeza: el moho, las aguas residuales y los olores del contaminado río Sena, que corría cerca de la celda de la prisión en la que estuvo recluida durante semanas.

El legado de Antonieta no está exento de controversia. Durante su reinado, fue objeto de chismes, burlas y calumnias en la propaganda revolucionaria.

Las caricaturas satíricas la retrataron como una mujer sexualmente perversa, asumiendo que su incapacidad para engendrar un heredero se debía a una lascivia desenfrenada.

Se la ha representado de diversas formas ridículas: como una criatura mítica mitad humana, mitad pájaro; una hiena rabiosa; y una bestia de dos colas junto al rey Luis XVI.

Para muchos hoy, Antonieta es recordada por su opulencia y su posterior desapego a las luchas del pueblo francés durante una época de inmensa pobreza.

Pero el momento decisivo para Antonieta en el tribunal de la opinión pública puede haber sido la biografía de Antonia Fraser de 2001 y la posterior adaptación cinematográfica de Sofia Coppola, ganadora del Óscar en 2006, protagonizada por Kirsten Dunst, que presentó un retrato convincente y comprensivo, aunque no acrítico, de la exreina.

El relato de Fraser sobre Antonieta fue “contado a través de una lente femenina”, explicó Grant, una que la posicionó como una niña novia casada por ventajas políticas a la edad de 14 años, repentinamente con el peso de un imperio sobre sus hombros.

“Había mucha empatía”, añadió, señalando que la exposición del V&A “no habría sido posible” sin ella.

Y aunque la película de Coppola se tomó libertades creativas, con su banda sonora neoromántica y sus tacones Manolo Blahnik hechos a medida, acercó la investigación de Fraser a nuevos públicos.

En opinión de Hannah Strong, crítica de cine y autora de “Sofia Coppola: Por siempre joven”, la directora —hija del célebre cineasta Francis Ford Coppola— pudo haber “resonado” con la difícil situación de la propia Antonieta.

“María Antonieta era una joven que provenía de un enorme privilegio y se vio empujada a una vida que nunca persiguió”, dijo Strong. “Creo que (Coppola) realmente se identifica con esta idea de las mujeres en la historia que han sido difamadas o maltratadas”.

La película fue una puerta de entrada al mundo de Antoinette para el diseñador Jeremy Scott. “La interpretación de Sofia Coppola es visualmente preciosa”, recordó a CNN por teléfono. “Los colores, los bombones”.

Para Scott, la empatía que transmitía la actuación de Dunst le ofreció una perspectiva diferente de Antoinette. “Siento debilidad por ella”, dijo, riendo, al decir que incluso la habría ayudado en su desafortunado intento de escapar de París. “Habría dicho: ‘¡Chica, escóndete aquí!'”.

Los vestidos de Scott inspirados en Antonieta para otoño-invierno 2020, vestidos escalonados con un acabado escarchado como pasteles y vestidos rococó acortados a minis, diseñados para Moschino, la marca de moda italiana donde anteriormente fue director creativo, se exhiben en la exposición.

“Ese maximalismo, esa frivolidad, ese garbo, hay una alegría en ello”, comentó. “Es fantasía y frivolidad. Para mí, esa es la columna vertebral de la moda”.

Estos vestidos de estilo pastelero se exhiben junto a otras interpretaciones modernas del impecable vestuario de la reina, desde los trajes ganadores del Óscar de Milena Canonero para la película de Coppola hasta los diseños de Galliano y Lagerfeld para Dior y Chanel, respectivamente.

El resultado es un impresionante homenaje sartorial que plasma el impacto duradero de Antonieta, que Grant atribuye al simple hecho de que la suya es una gran historia.

“Todo esto se desarrolla en el contexto de uno de los episodios más trascendentales de la historia, que es la Revolución Francesa. Así que creo que es la tormenta perfecta: esta vida trágica y condenada al fracaso y esta personalidad moderna e increíblemente brillante”, concluyó.