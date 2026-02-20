Municipalidad de Maipú cancela evento cultural “Rap Chileno al Parque” a días de su realización

La organización acusó negligencia y poco compromiso, mientras que la municipalidad indicó que existen antecedentes de actividades anteriores que concluyeron con incidentes.

La organización independiente “Rap Chileno al Parque” ingresó el 13 de noviembre de 2025 una solicitud para realizar un evento masivo de rap que contaba con la participación de reconocidos artistas nacionales; sin embargo, reclaman que a 10 días de la realización la municipalidad negó el permiso final.

Por su parte, la Municipalidad de Maipú informó que el evento cultural se canceló debido a que el municipio se encuentra desplegado en tareas derivadas de las lluvias del 31 de enero en la comuna.

Esta respuesta surge luego de que diversos usuarios etiquetaran a la municipalidad y al alcalde en redes sociales.

El evento estaba programado para el sábado 28 de febrero en el anfiteatro del parque ubicado en las calles José Manuel Borgoño con Avenida 3 Poniente. Algunos de los artistas confirmados eran Bubaseta, Adickta Sinfonía, Sabotage y Bascur, entre muchos otros.

La organización acusó “negligencia y poco compromiso” en un comunicado emitido posterior a la respuesta municipal, en el cual detallan que se asumieron múltiples compromisos económicos como pasajes de artistas y coordinación con múltiples emprendedores, alegando que hubo trabajo de más de 200 personas.

“El alcalde nunca se reunió con nosotros, nunca nos escuchó, nosotros teníamos un plan de seguridad. La carta entró el 13 de noviembre de 2025 (…) Nosotros tenemos claro cuál es el problema aquí, no es que nosotros hayamos hecho las cosas mal, es que los representantes de la municipalidad no quisieron avanzar”, afirma Raúl Espinoza, organizador del evento.

El evento ya se había realizado en años anteriores. En el comunicado de la Municipalidad de Maipú se explica que en esta ocasión había una convocatoria de aproximadamente siete mil personas.

“Un evento de esta magnitud requiere autorización ante la Delegación Presidencial, así como la acreditación de medidas formales de seguridad, coordinación con Carabineros, Bomberos, y dispositivos de asistencia médica acordes a la convocatoria. Dichas condiciones no fueron acreditadas en su totalidad. Asimismo, existen antecedentes de actividades anteriores en el sector que concluyeron con incidentes, lo que obliga a extremar las exigencias para resguardar a vecinos y asistentes”, indica el comunicado.