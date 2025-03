Adiós a Richard Chamberlain: El eterno galán de las miniseries murió a los 90 años

El actor estadounidense, considerado el “rey de las miniseries” en los años 80, murió por complicaciones derivadas de un derrame cerebral, según confirmó su publicista.

(CNN) — Richard Chamberlain, un actor que empezó interpretando a un guapo médico de televisión y llegó a convertirse en un maestro de las miniseries, murió el sábado, según su publicista. Tenía 90 años.

Chamberlain falleció en Hawai por complicaciones derivadas de un derrame cerebral, según informó su publicista, Harlan Boll, en un comunicado. La galardonada estrella de Thorn Birds habría cumplido 91 años este lunes.

Chamberlain, tres veces ganador del Globo de Oro, fue actor, cantante, soldado, pintor y escritor, pero primero saltó a la fama y consolidó su estatus de rompecorazones interpretando a un apuesto y joven médico en la serie de los años sesenta Dr. Kildare.

La serie se emitió en la NBC entre 1961 y 1966. En 1963, Chamberlain ganó un Globo de Oro a la mejor estrella masculina de televisión por su interpretación del Dr. Kildare.

“De hecho, despegó en todo el mundo”, dijo Chamberlain en una entrevista de 2021. “Estaba recibiendo toda esta atención y esas cosas y era mi sueño absoluto, total, hecho realidad. Me hacía muy feliz”.

Chamberlain también tuvo una próspera carrera cinematográfica. En 1970, interpretó a Octavio César en Julio César, junto a Charlton Heston y Jason Robards, y en 1973 apareció en Los tres mosqueteros, junto a Raquel Welch y Oliver Reed. En 1974, tuvo un papel en la película ganadora del Oscar The Towering Inferno.

En la década de 1980, Chamberlain también llegó a ser conocido como el “rey de las miniseries”, según la Associated Press. Y está claro cómo se ganó el apodo.

Protagonizó las exitosas miniseries Shōgun en 1980 y El pájaro espino en 1983. Cada una de ellas le valió un Globo de Oro. En 1996, volvió a interpretar el papel del padre Ralph de Bricassart en la película para televisión El pájaro espino: Los años perdidos.

Chamberlain también interpretó el papel de Jason Bourne en la primera versión en pantalla de la franquicia Bourne Identity, en la miniserie de 1988. Posteriormente, protagonizó varias películas y telefilmes en la década de 1990, como Birds of Prey y The Lost Daughter.

A lo largo de los años ochenta, Chamberlain apareció como estrella invitada en muchas comedias modernas y comedias de televisión, incluyendo Will and Grace, The Drew Carey Show y Desperate Housewives.

Su último crédito en su página de IMDb es para el drama-misterio de 2019 Finding Julia.

Además de una breve carrera como artista discográfico, Chamberlain interpretó varios papeles teatrales memorables a lo largo de los años, incluido el papel de Henry Higgins en My Fair Lady y un breve paso por Broadway junto a Mary Tyler Moore en Breakfast at Tiffany’s, que se cerró en los preestrenos.

Nacido en Los Ángeles (California), Chamberlain creció en Beverly Hills con sus padres y su hermano mayor Bill antes de licenciarse en Bellas Artes por el Pomona College, según el comunicado de Boll.

Tras licenciarse, Chamberlain se alistó en el ejército estadounidense y sirvió 16 meses en Corea, donde alcanzó el rango de sargento.

A Chamberlain le sobrevive su compañero Martin Rabbett.

“Nuestro querido Richard está ahora con los ángeles. Es libre y se eleva hacia los seres queridos que nos preceden”, dijo Rabbett a CNN en un comunicado el domingo. “Qué bendecidos fuimos por haber conocido a un alma tan increíble y cariñosa”.