Muere Sam Rivers, bajista fundador de la banda Limp Bizkit, a los 48 años

El músico, cofundador de la emblemática agrupación de nu metal, falleció el sábado según confirmaron sus compañeros de banda a través de un emotivo comunicado en redes sociales.

(CNN) – Sam Rivers, bajista fundador de la banda Limp Bizkit, falleció el sábado a los 48 años de edad.

La noticia de su muerte la confirmaron sus compañeros de agrupación a través de las redes sociales, donde lo describieron como “magia pura” y “el alma en el sonido” de la agrupación.

Si bien no se revelaron las causas exactas de su deceso, Rivers había enfrentado problemas de salud hepática relacionados con el consumo excesivo de alcohol que lo llevaron a recibir un trasplante de hígado en 2018.

Un legado musical perdurable

En un comunicado conjunto publicado en Instagram, la banda recordó que “desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo que nunca podrían ser reemplazados”. Fred Durst, vocalista principal del grupo, compartió un video emocionado donde relató cómo conoció a Rivers en un club de Jacksonville Beach, Florida, y destacó su talento único: “Tenía esta habilidad de sacar una tristeza hermosa del bajo que nunca había escuchado”.

Rivers, quien había abandonado temporalmente la banda en 2015 por sus problemas de salud, se había reintegrado al grupo tras su recuperación.

La noticia llega en momentos en que Limp Bizkit preparaba una gira por Centro y Sudamérica que comenzaría a fines de noviembre en Ciudad de México. Rivers deja un legado musical que incluye álbumes emblemáticos como “Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water” del año 2000.