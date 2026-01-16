Muere Kenny Morris, baterista original y pilar fundacional de Siouxsie And The Banshees

El músico, clave en los primeros y seminales álbumes de la banda post-punk, falleció a los 68 años, según confirmaron amigos y medios especializados.

Kenny Morris, baterista original de la icónica banda post-punk Siouxsie And The Banshees, falleció a los 68 años, según confirmaron medios y amigos cercanos.

Morris, quien se unió al grupo en 1977, fue una figura fundamental en su sonido inicial, grabando los influyentes álbumes “The Scream” (1978) y “Join Hands” (1979) antes de dejar la banda abruptamente a fines de 1979.

Un artista de “hermosa excentricidad”

Según reportó NME, el periodista John Robb, amigo del músico, lo describió como “dulce, elocuente, artístico y una compañía fascinante”, recordando su estilo confrontacional y su “hermosa excentricidad”.

Otros homenajes, como el del escritor Jon Savage, destacaron su papel como “punk original y baterista extraordinario”. Morris, quien vivía en Cork, Irlanda, deja un legado indeleble en la escena musical alternativa. Savage también mencionó que esperaba la publicación de las memorias del baterista, un proyecto ahora trunco.