Muere a los 38 años Juan Carlos Ramírez, actor de “La Rosa de Guadalupe” y “Rosario Tijeras”

El intérprete mexicano, recordado por sus papeles en destacadas producciones latinoamericanas, falleció a causa de un aneurisma cerebral.

La televisión mexicana está de luto.

El actor Juan Carlos Ramírez Ayala, recordado por sus papeles en exitosas producciones como La Rosa de Guadalupe, Rosario Tijeras y Como dice el dicho, falleció a los 38 años a causa de un aneurisma cerebral.

La noticia fue confirmada el pasado 9 de agosto por su agencia de representación, I Am This, que expresó en redes sociales: “Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón”.

¿Quién era Juan Carlos Ramírez Ayala?

Nacido en México, Ramírez se tituló en Arquitectura en la Universidad Iberoamericana en 2013, pero su vocación artística lo llevó a formarse en actuación en Argos Casa Azul (2014-2017) y en la Facultad de Cine (2022-2023).

Su debut televisivo fue en 2018 con El Boxeador y, en menos de una década, participó en producciones de Televisa, TV Azteca, Sony Pictures y Univisión.

El más reconocido de sus trabajos llegó de la mano del personaje de “Chivo”, en la cuarta temporada de Rosario Tijeras.

Además de su carrera actoral, Ramírez incursionó como modelo y emprendedor, fundando la marca AHÓ, dedicada a promover la cultura huichol, indígena mexicana, a través de la moda, y cofundando la empresa Lumpira.

Su última aparición pública en redes sociales fue el 8 de julio, día en que compartió una fotografía en colaboración con la agencia Class Models.

¿En qué producciones participó Juan Carlos Ramírez?

Según los registros de IMBd, entre sus participaciones más destacadas, se hallan: