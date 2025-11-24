Muere Jimmy Cliff, leyenda del reggae y voz de “The Harder They Come”, a los 81 años

El músico jamaicano, figura clave en la expansión global del reggae, falleció tras sufrir una convulsión seguida de neumonía, informó su familia.

(Con información de CNN) – El mundo de la música perdió este lunes a una de sus figuras más influyentes. Jimmy Cliff, cantante jamaicano y pionero del reggae, murió a los 81 años, según confirmó su esposa, Latifa, a través de un comunicado publicado en Instagram.

“Con profunda tristeza comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, ha cruzado al otro lado debido a una convulsión seguida de neumonía”, señaló. La familia agradeció el apoyo internacional recibido a lo largo de su carrera. “Cada fan fue una fuerza para él. Apreciaba profundamente el amor de todos”, agregó.

Cliff se convirtió en uno de los artistas esenciales del reggae gracias a canciones como You Can Get It If You Really Want, The Harder They Come y Wonderful World, Beautiful People, éxitos que ayudaron a llevar el género a audiencias globales.

Su influencia trascendió fronteras. En 2010 fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll, distinción que solo comparte con Bob Marley entre los músicos nacidos en Jamaica.

La industria musical lo reconoce como una voz única, un puente cultural y una figura imprescindible en la historia del reggae.