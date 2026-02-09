Cultura poesía

Muere el poeta chileno Germán Carrasco a los 55 años

Por CNN Chile

09.02.2026 / 15:50

Nacido en Santiago en 1971, Carrasco fue asociado a la “generación de los 90”, marcada por la irrupción de nuevas voces en la poesía chilena de fin de siglo. A lo largo de su trayectoria, desarrolló trabajo literario y de traducción.

Este lunes 9 de febrero fue reportado el fallecimiento del poeta chileno Germán Carrasco, a los 55 años.

Fuentes cercanas al autor confirmaron a La Tercera que su deceso ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada y la causa habría sido una meningitis.

Tras conocerse la noticia, la editorial Aparte lamentó su muerte a través de un mensaje en redes sociales.

“Hasta siempre, Germán Carrasco, gracias por habernos dado el privilegio de conocer de cerca tu obra. Hoy la literatura chilena vio partir a una de sus mentes más brillantes”, compartió en una publicación de Instagram.

¿Quién era Germán Carrasco?

Carrasco nació en Santiago en 1971 y cursó estudios de Lengua Inglesa en la Universidad de Chile.

Su trabajo literario se asocia a la llamada “generación de los 90” y desarrolló, además, labores vinculadas a la escritura. También tradujo al español las obras de reconocidos autores anglosajones como William Shakespeare, John Landry y Robert Creeley.

Entre sus libros publicados figuran Brindis (1994), La insidia del sol sobre las cosas (1998), Calas (2001), Clavados (2003), Multicancha (2005), Ruda (2010), Mantra de remos (2016) y Metraje encontrado (2018).

Durante su trayectoria, Carrasco fue reconocido con varios premios literarios.

Entre ellos, figuran el Premio Jorge Teillier (1997) por La insidia del sol sobre las cosas, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz (2001) por Clavados y el Premio Pablo Neruda (2005).

Además, obtuvo en dos ocasiones el reconocimiento a Mejores Obras Literarias, en las categorías de poesía: por Calas (2002) y por Ruda (2011), de acuerdo con registros del Ministerio de las Culturas.

