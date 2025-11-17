Muere Dan McGrath, histórico guionista de la época dorada de “Los Simpson”, a los 61 años

El guionista y productor marcó algunos de los episodios más influyentes de la “era dorada” de Los Simpson y dejó una huella clave en la comedia televisiva estadounidense.

La televisión pierde a una de sus voces más influyentes. Dan McGrath, guionista clave de la “era dorada” de Los Simpson y escritor de otras series animadas como “El rey de la colina”, falleció a los 61 años tras sufrir un derrame cerebral en el Hospital NYU Langone de Brooklyn, según confirmó su hermana, Gail McGrath Garabadian.

Legado en la era dorada de “Los Simpson”

McGrath integró el núcleo creativo de la serie entre 1992 y 1994, periodo en el que escribió alrededor de 50 episodios que muchos fanáticos consideran la cima artística del programa de Matt Groening. Más tarde, entre 1996 y 1998, trabajó como productor en 24 capítulos adicionales, etapa que consolidó su influencia en el tono y el humor del show.

En 1997 ganó un Emmy por “La fobia de Homero”, episodio en el que el cineasta John Waters presta su voz a un anticuario gay que se vuelve amigo de Marge, mientras Homero intenta separar a Bart de su entorno. Con el tiempo, la audiencia valoró este capítulo como uno de los más sensibles y audaces de la serie. Otros guiones emblemáticos de McGrath incluyen “Exploradores a fuerza”, “El Diablo y Homero Simpson” y “Tiempo y castigo”, hoy considerados clásicos.

Fuera de Springfield, el escritor también destacó en “Saturday Night Live”, donde trabajó cerca de Chris Farley y Adam Sandler, y aportó ideas a producciones como “King of the Hill”, “Mission Hill”, “Sammy”, “The PJs”, “Muppets Tonight” y “Gravity Falls”.

La familia comunico que, en lugar de flores, los admiradores realicen donaciones a Regis High School, la secundaria donde estudió el guionista, según informó Variety.