Muere Cary-Hiroyuki Tagawa, legendario actor de “Mortal Kombat”, a los 75 años

Tagawa protagonizó varias películas notables, tales como Licencia para matar (1989), El planeta de los simios (2001) y Tekken (2010), entre otras.

(EFE) – Cary-Hiroyuki Tagawa, actor estadounidense de origen japonés, que protagonizó la franquicia Mortal Kombat y la serie de televisión El hombre en el castillo, murió a los 75 años.

Tagawa falleció el jueves en la ciudad estadounidense de Santa Bárbara, California, debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral, según confirmó hoy The Hollywood Reporter (THR).

Protagonizó varios proyectos de Mortal Kombat desde 1995 en los que interpretó a Shang Tsung, un villano que llevó también las series y los videojuegos de la franquicia.

Sin embargo, su primer papel cinematográfico fue en El último emperador, en 1987, dirigida por Bernardo Bertolucci, que ganó nueve premios Óscar, incluyendo el de mejor película.

“Tuve el privilegio de representar a Cary-Hiroyuki Tagawa durante muchos años como su representante, pero nuestra relación se convirtió en algo mucho más profundo: se convirtió en parte de la familia“, declaró Margie Weiner, representante de Tagawa, en un comunicado que recoge THR.

Tagawa nació en Tokio, Japón, y durante su adolescencia, proveniente de una familia militar, recorrió Estados Unidos. Posteriormente, se mudó a Los Ángeles, donde comenzó a actuar y enseñó su propio estilo de artes marciales, Chu Shin, recuerda la revista.

El actor protagonizó varias películas notables, como Licencia para matar (1989); El planeta de los simios (2001); Memorias de una Geisha (2005) y Tekken (2010).

También llevó su talento a la televisión en “Nash Bridges” (1996); “Hawaii” (2004); “Revenge” (2012-2013); un episodio de “Teen Wolf” (2014); “Star Wars: Rebels” (2017); “Teenage Mutant Ninja Turtles” (2017); la película ganadora del Emmy, “Man in the High Castle”; y “Blue Eye Samurai” (2023), según THR.

Tagawa y su esposa, Sally, vivieron juntos en la isla hawaiana de Kauai, donde criaron a sus hijos.