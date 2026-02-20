Muere Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, a los 53 años

“Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció este jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Pasó sus últimos días rodeado de amigos cercanos, su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, señala el comunicado.

“A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un defensor activo de la concientización y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otros que enfrentan la misma enfermedad. Será profundamente extrañado y siempre recordado con cariño. Eric adoraba a sus seguidores y está eternamente agradecido por las muestras de cariño y apoyo recibidas. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este difícil momento”.

Dane anunció en 2025 que vivía con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, y desde entonces dedicó esfuerzos a abogar por quienes padecen esta enfermedad tras su diagnóstico.

El actor tuvo una destacada carrera en televisión y cine desde principios de la década de 1990. Apareció en papeles menores en series populares como “The Wonder Years” y “Roseanne” antes de participar en varios episodios de “Gideon’s Crossing” a inicios de los 2000.

Luego vinieron papeles más importantes, como Jason Dean en “Charmed” en 2003, antes de interpretar al Dr. Mark Sloan en el exitoso drama médico “Grey’s Anatomy” en ABC, a partir de 2006.

Apodado “McSteamy”, Dane se convirtió en una figura central del drama médico desde la temporada 3 hasta la 9, retomando el papel una vez más en 2021 durante la temporada 17.

Durante su tiempo en “Grey’s”, Dane también participó en varias películas populares, como “X-Men: The Last Stand”, “Marley & Me” y “Burlesque”.

En 2019, interpretó a Cal Jacobs, el estricto y distante padre de Nate (Jacob Elordi) en “Euphoria”. Dane retomó el papel en la segunda temporada de la serie y estaba previsto que apareciera en la esperada tercera y última temporada esta primavera.

Dane se mantuvo activo hasta hace poco, apareciendo el otoño pasado en un episodio de “Brilliant Minds”, donde interpretó a un bombero con ELA.

El productor Michael Grassi contó a Deadline que el equipo de Dane se acercó para decir que el actor era fan del programa y quería participar. Grassi, también admirador de Dane, dijo que estaba “muy emocionado por la oportunidad de trabajar con él”.

Una ‘lucha hasta el último aliento’

Dane fue transparente sobre su vida con ELA desde que anunció su diagnóstico en abril pasado y trabajó arduamente para promover la investigación y el apoyo a las enfermedades neurodegenerativas.

En ese momento, Dane expresó que se sentía “agradecido” de contar con el apoyo de su familia mientras enfrentaba este “nuevo capítulo”, y que se consideraba afortunado de poder seguir trabajando mientras se preparaba para regresar al set de “Euphoria”.

En junio, durante su primera entrevista televisiva tras revelar su diagnóstico, Dane habló sobre algunos de los síntomas que lo llevaron a descubrir la enfermedad, contando a “Good Morning America” de ABC que todo comenzó con “debilidad en mi mano derecha”.

La ELA afecta progresivamente las células nerviosas del cerebro y la médula espinal que controlan los músculos del cuerpo, de acuerdo con la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación y apoyo a personas con esta enfermedad.

Actualmente, no existe cura.

“Al final del día, todo lo que quiero es pasar tiempo con mi familia y trabajar un poco si puedo”, dijo a ABC en junio. “No creo que este sea el final de mi historia. En mi corazón, no siento que este sea mi final”.

Dane también abogó por leyes que impulsen la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas.

En octubre, viajó a Washington con la organización I AM ALS para pedir más investigación sobre la ELA, ya que la Ley de Acceso Acelerado a Terapias Críticas para la ELA, aprobada en 2021, había financiado cinco años de investigación y estaba por concluir.

Mientras estuvo en Washington, Dane habló sobre su esperanza para el futuro.

“Tengo dos hijas en casa. Quiero verlas graduarse de la universidad, casarse y tal vez tener nietos”, dijo Dane. “Quiero estar presente para todo eso. Así que voy a luchar hasta el último aliento”.

Dane era padre de dos hijas adolescentes con la actriz Rebecca Gayheart.

Esta historia fue actualizada con información adicional.