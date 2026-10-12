Muere a los 34 años RJ Mitte, actor que interpretó a Walter White Jr. en “Breaking Bad”

El actor estadounidense RJ Mitte, conocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, murió a los 34 años, confirmaron sus representantes este lunes.

El intérprete falleció en Brownsville, Texas. Su equipo confirmó la noticia a medios estadounidenses, aunque no informó públicamente una causa de muerte.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad RJ Mitte”, señalaron sus representantes en un comunicado.

Mitte había cumplido 34 años en agosto y continuaba activo profesionalmente.

Su papel como Walter Jr. en Breaking Bad

Nacido como Roy Frank Mitte III el 21 de agosto de 1992, el actor fue diagnosticado con parálisis cerebral cuando tenía tres años.

Su gran oportunidad llegó con Breaking Bad, donde interpretó a Walter “Flynn” White Jr., hijo de Walter White, personaje encarnado por Bryan Cranston.

Mitte participó durante las cinco temporadas de la producción de AMC, emitida entre 2008 y 2013, y compartía con su personaje el diagnóstico de parálisis cerebral, aunque en su caso la condición tenía efectos más leves.

La serie lo convirtió en un rostro reconocido internacionalmente y también le permitió impulsar una conversación sobre la representación de las personas con discapacidad en la industria audiovisual.

Después del final de Breaking Bad, continuó actuando en producciones como Switched at Birth, The Recall y The Oak Room, además de desarrollar trabajos como productor.

Su activismo por las personas con discapacidad

Paralelamente a su carrera, Mitte desarrolló durante años una labor pública vinculada a los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad.

El actor colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Hospitals for Children, institución donde había recibido tratamiento durante su infancia. En distintas entrevistas también habló sobre el acoso que sufrió cuando era niño y sobre los obstáculos que enfrentan los intérpretes con discapacidad en Hollywood.

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En 2013 recibió el Harold Russell Award de SAG-AFTRA por su trabajo relacionado con la inclusión y, en 2025, el Disability Rights Legal Center lo distinguió con su DREAM Award por su activismo.