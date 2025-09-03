Muere a los 73 años el actor Graham Greene, ícono indígena de Hollywood

A lo largo de su carrera, Greene trabajó en producciones icónicas de Hollywood y en escenarios como el Festival de Stratford. Fue parte de clásicos como The Green Mile y Molly’s Game, además de recibir una nominación al Óscar, ser distinguido con un Grammy, la Orden de Canadá y el Earle Grey Lifetime Achievement Award.

(AP) — Graham Greene, un actor indígena pionero cuya larga y exitosa carrera en cine y televisión incluyó una nominación al Oscar por su interpretación de Kicking Bird, en Dances with Wolves, falleció a los 73 años.

Greene murió el lunes en Stratford, Ontario, tras una larga batalla contra una enfermedad no especificada. Variety fue el primer medio en informar la noticia el lunes por la noche.

Un representante de Greene no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Associated Press.

Nacido en junio de 1952, en Ohsweken, Ontario, en la Reserva de las Seis Naciones de Canadá, Greene trabajó como dibujante, obrero de estructuras metálicas, soldador y carpintero antes de convertirse en actor, en la década de 1970, comenzando con la serie dramática canadiense The Great Detective, en 1979, y la película Running Brave, en 1983.

Es mejor conocido por su papel emblemático como Kicking Bird en la película de 1990 Dances with Wolves.

La nominación al Oscar de Greene, en 1991, fue una de las 12 que recibió la película. Ganó siete, incluyendo mejor película y mejor director para Kevin Costner. Greene también interpretó a Arlen Bitterbuck en el proyecto de Tom Hanks de 1999, The Green Mile.

Greene tuvo una carrera destacada, apareciendo también en Maverick (1994), Die Hard with a Vengeance (1995), The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 (2012) y Wind River (2017). También actuó en muchas series de televisión aclamadas por la crítica, incluyendo Reservation Dogs, 1883, The Last of Us y Tulsa King.

En 2000, Listen to the Storyteller de Greene ganó un Grammy al mejor álbum narrado para niños. También interpretó al anciano Chief Rains Fall en el exitoso videojuego de 2018 Red Dead Redemption 2.

Además, fue nominado a un premio Independent Spirit por la película de 2002 Skins, que documenta la vida en la reserva Lakota Sioux.

Greene rompió barreras para los actores nativos, demostrando con su talento único que las historias indígenas deben y tienen que ser contadas por ellos mismos.

Los homenajes al actor fueron numerosos. “Graham Greene fue uno de los mejores que lo hizo. Vivía en la pantalla de una manera absolutamente inigualable. Hacía que todo en lo que participaba fuera mejor. Más divertido. Más profundo. Inolvidable”, escribió en Instagram Lily Gladstone, estrella de Killers of the Flower Moon.

View this post on Instagram A post shared by Kevin Costner (@kevincostner)

“Es difícil encontrar palabras adecuadas para expresar lo que significó su trabajo, pero su impacto es inigualable y expansivo. Ojalá lo hubiera conocido. Probablemente, le habría dado las gracias”.

Costner publicó en Instagram una escena de Dances with Wolves en la que su personaje y el de Greene aprenden a comunicarse. “Fue un maestro en su trabajo y un ser humano maravilloso”, dijo Costner sobre el trabajo de Greene en la película.

“Estoy agradecido de haber sido testigo de esta parte de su legado duradero”.

D’Pharaoh Woon-A-Tai, quien interpretó al adolescente indígena Bear Smallhill en Reservation Dogs, también expresó su agradecimiento. La comedia dramática de FX rompió caricaturas y estereotipos de los nativos americanos, quienes desde los primeros días del cine y la televisión a menudo han interpretado papeles secundarios o han sido retratados como asesinos sedientos de sangre que se interponen en el camino de la expansión blanca hacia el oeste.

“Nos mostraste que se puede lograr y cómo dejar huella. Abriendo camino para cada joven actor nativo que solo sueña”, publicó Woon-A-Tai en Instagram. “Gracias por ver algo en mí y compartir tu conocimiento a lo largo de nuestra amistad. Por enseñarme todo lo que sé sobre esta industria y más. Nunca podría pagarte. Estoy agradecido por haber trabajado contigo, haberte conocido y poder llamarte tío”.

A Greene le sobreviven su esposa, Hilary Blackmore, y su hija Lilly Lazare-Greene.