Resumen de los MTV VMAs 2024: Los mejores momentos de Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Katy Perry y más

Los MTV Video Music Awards 2024 se destacaron por las actuaciones de grandes figuras femeninas del pop y momentos sorprendentes. Taylor Swift homenajeó a las víctimas del 11-S y ganó dos premios, incluyendo Video del Año. Sabrina Carpenter besó a un extraterrestre en el escenario, mientras que Katy Perry flotó en el aire durante su actuación tras recibir el Premio Vanguardia.

(CNN) — Los MTV Video Music Awards 2024 se celebraron el miércoles y fue una noche de potencias del pop femenino, nostalgia y… extraterrestres.

Las mujeres cuyas canciones se hallan en la cima de las listas de éxitos actuales fueron las dueñas de la noche. Entre los movimientos de baile de Taylor Swift, el debut de Chappell Roan en los premios, Sabrina Carpenter besando a un alien y Katy Perry flotando por los aires mientras interpretaba una selección de sus grandes éxitos.

También hubo algunos hombres, como Eminem, que abrió el espectáculo interpretando Houdini y Somebody Save Me, y Lenny Kravitz, con su característico traje de cuero negro y una reveladora camisa, que interpretó una nueva versión de su clásico éxito Fly Away, entre otras canciones.

Megan Thee Stallion, rapera ganadora de un Grammy, fue la anfitriona y no faltaron momentos notables. He aquí algunos de los más importantes.

El homenaje y llamado a la acción de Taylor Swift por el 11-S

Taylor Swift dedicó un momento a homenajear a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 mientras recibía su primer premio de la noche.

“Quería decir que, al despertar esta mañana en Nueva York, el 11 de septiembre, he estado pensando en lo que pasó hace 23 años, en todos los que perdieron a un ser querido”, dijo.“Todos los que perdimos uno y eso es lo más importante de hoy. Y todo lo que pase esta noche está debajo de eso”.

Swift y Post Malone ganaron la categoría de Mejor Colaboración por su éxito Fortnight, un tema del último álbum de Swift, The Tortured Poets Department. También se llevaron a casa el último premio de la noche en base a la misma canción: Video del Año, dirigido por Swift.

La cantante agradeció a su novio, la estrella de la NFL Travis Kelce, sus ánimos durante el rodaje del proyecto. “Todo lo que toca este hombre se convierte en felicidad, diversión y magia”, dijo.

Swift concluyó su discurso dando las gracias a sus fans por votarla y pidiendo a sus seguidores mayores de 18 años que “por favor, se registren para votar por otra cosa que es muy importante”, las elecciones presidenciales de 2024.

Su mensaje, en tanto, llegó después de que el martes causara sensación al apoyar la candidatura presidencial de Kamala Harris.

Sabrina Carpenter besó a un extraterrestre

Sí, leíste bien. La estrella pop Sabrina Carpenter besó a un extraterrestre en el escenario durante su esperada actuación. (Carpenter interpretó una mezcla de Espresso y Please Please Please, entre otras canciones.

Además del extraterrestre, la acompañaron en el escenario varios bailarines disfrazados de Moon People, en un guiño a los trofeos de los VMA.

La actuación de Carpenter fue presentada por la leyenda del pop Cyndi Lauper, quien dijo que Carpenter — que lució un vestido vintage de Bob Mackie que, en el pasado, lució Madonna— está entre las mujeres que “han seguido dominando el panorama” este año en la música.

“Esta artista definitivamente sabe cómo divertirse, ¿cierto?”, dijo Lauper, haciendo referencia a su icónico éxito de 1983 Girls Just Want to Have Fun.

Orlando Bloom apoyó a Katy Perry

El marido de Katy Perry, el actor Orlando Bloom, presentó a Perry y la reconoció como la ganadora del Premio Vanguardia de los VMA. Bloom dijo que a lo largo de su carrera, Perry ha “sido un aporte de alegría y risas, inspirando a generaciones de personas de todo el mundo”.

Perry cantó una mezcla de sus éxitos; entre ellos, California Gurls, Teenage Dream y Firework, mientras se elevaba sobre un arnés. Terminó su actuación en el suelo con su nueva canción Lifetimes.

Perry aceptó su honor y dio las gracias a Bloom, a su hija Daisy, a su equipo y a sus seguidores, conocidos como Katycats, de quienes dijo que la “han apoyado toda la vida”.

La fogosa actuación de Chappell Roan

Llámenla Chappell Roan de Arco. Roan encendió el escenario durante su actuación. Literalmente. La cantante de HOT TO GO! disparó una ballesta con una flecha encendida para prender fuego al fondo de su plató mientras interpretaba su éxito Good Luck, Babe!

El truco no debería sorprender a los fieles de Roan, que saben que la última sensación de la música pop tiene afinidad por inclinarse por una estética temática durante sus espectáculos.

El miércoles, en el escenario, canalizó la energía guerrera de Juana de Arco, vestida con una armadura medieval y acompañada por sus bailarines, que utilizaban espadas como atrezo.

Roan ganó después el premio a la mejor artista revelación, tras su exitoso álbum de debut The Rise and Fall of a Midwest Princess. En su discurso, Roan se dirigió a “todos los jóvenes queer del Medio Oeste” que estaban viendo el programa.

“Los entiendo, porque soy una de ustedes”, afirmó. “Y nunca dejen que nadie les diga que no pueden ser exactamente quienes quieren ser”.

Carson Daly saludó a su madre

Carson Daly —famoso presentador del programa de MTV Total Request Live en Nueva York entre 1998 y 2003— se tomó un momento para presentarse antes de entregar el premio al mejor K-Pop a Lisa por su canción Rockstar.

“Para los que sean demasiado jóvenes para saber quién soy, yo era el presentador de un programa de MTV llamado Total Request Live o TRL”, dijo Daly.

“Era el mejor, el mejor programa. Los niños se volvían locos en Times Square y cada día, después del colegio, yo estaba con junto a sus mamás. Así que, por favor, salúdenlas de mi parte”.