Taylor Swift manifiesta su apoyo a Kamala Harris en la carrera presidencial de Estados Unidos

"La manera más simple de combatir la desinformación es con la verdad", indico Swift, quien se describió como una "mujer sin hijos y con gatos".

“Como muchos de ustedes, vi el debate esta noche”.

Con estas palabras, la famosa cantante Taylor Swift inició una declaración en su cuenta oficial de Instagram donde dio su apoyo a Kamala Harris y Tim Walz, candidatos Demócratas a la presidencia de Estados Unidos.

La superestrella de la música hizo un llamado a sus seguidores a ver el debate: “Si aún no lo has hecho, este es un buen momento para investigar los temas en cuestión y las posturas que estos candidatos tienen sobre los asuntos que más te importan. Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre sus políticas y planes propuestos para este país”.

“Recientemente, me informaron que en el sitio web de Donald Trump se publicó una IA de ‘mí’ respaldando falsamente su candidatura presidencial. Esto realmente despertó mis temores sobre la IA y los peligros de difundir información errónea. Me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante. La manera más simple de combatir la desinformación es con la verdad”, indico Swift, quien se describió como una “mujer sin hijos y con gatos”.

“Voy a emitir mi voto por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Estoy votando por Kamala Harris porque lucha por los derechos y causas que creo necesitan un guerrero que las defienda. Creo que es una líder con mano firme y grandes dones, y creo que podemos lograr mucho más en este país si somos liderados por la calma y no por el caos. Me sentí tan alentada e impresionada por su elección de compañero de fórmula, Tim Walz, quien ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, la FIV, y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo durante décadas”, complementó la cantante.

La creadora de Lover, Cruel Summer, Georgeus, entre otros grandes éxitos, cerró su reflexión señalando que “he hecho mi investigación, y he tomado mi decisión. La investigación es tuya para hacerla, y la elección es tuya para tomarla. También quiero decir, especialmente a los votantes primerizos: ¡Recuerden que para votar, tienen que estar registrados! También me parece mucho más fácil votar temprano. Enlazaré en mi historia dónde registrarse y encontrar las fechas e información sobre la votación anticipada”.