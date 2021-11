La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación dio a conocer este martes los nominados a la edición 64 de los premios Grammy, cuya ceremonia se llevará a cabo el próximo 31 de enero en Los Angeles.

En total, se presentaron nominaciones para 86 categorías, una de las cuales recayó en Mon Laferte. La artista postula al gramófono en la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana por su álbum Seis.

Lee también: Mon Laferte ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum: "Me encanta que estemos mujeres nominadas en esta categoría"

A través de redes sociales, la solista expresó su gratitud por esta nominación. “Desde que llegué a México, quedé enamorada de la diversidad cultural y musical que hay en toda la extensión de este hermoso país”, escribió.

La artista detalló que Seis, lanzando en abril, tiene inspiraciones “de todo lo que he aprendido y vivido durante 15 años”. “Seis me dio la oportunidad de fusionar géneros como el Mariachi, la música Norteña y Campirana (…) y también me dejó conocer la música de la Sierra Oaxaqueña”.

“Nunca imaginé que yo, una migrante que llegó a México para luchar por sus sueños haciendo lo que más le gusta, pudiera estar nominada en unos Grammy’s conviviendo en una categoría con mexicanas y mexicanos que admiro y respeto profundamente”, sostuvo.

Hace solo algunos días, Mon Laferte obtuvo el Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum cantautor gracias a Seis. “Me encanta que estemos mujeres nominadas en esta categoría que siempre era de puros hombres”, manifestó en ese entonces.