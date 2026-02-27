Mon Laferte es nombrada Hija Ilustre de Viña del Mar tras su exitoso paso por el Festival

La aclamada cantante fue nombrada Hija Ilustre de la “Ciudad Jardín” tras su emocionante y aplaudida presentación en el Festival de Viña del Mar, donde además obtuvo la codiciada Gaviota de Platino.

Este viernes, el Concejo Municipal nombró a Mon Laferte Hija Ilustre de Viña del Mar, en una ceremonia realizada en el Teatro Municipal que contó con la asistencia de 800 personas. Este reconocimiento se llevó a cabo horas después de que la cantante ganara la Gaviota de Platino tras su emocionante presentación en la Quinta Vergara.

A sus 42 años, la cantante viñamarina recibió el premio Gaviota de Platino en el Festival Viña del Mar 2026 por su destacada trayectoria musical, desde que inició su carrera en el programa Rojo, fama/contrafama hasta su apogeo en 2025, cuando ganó el Grammy a Mejor Álbum de Rock, Urbano o Alternativo Latino.

Su conexión con la Ciudad Jardín siempre ha sido notable en sus presentaciones en el festival, ya que allí nació y dio sus primeros pasos como artista. Es por eso, y por su carrera musical, que fue nombrada Hija Ilustre de Viña del Mar durante esta semana.

El reconocimiento fue entregado por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y la artista lo recibió acompañada de sus familiares en el escenario. Al recibir el decreto municipal que oficializa su nombramiento como Hija Ilustre, dio un discurso en el que agradeció el apoyo de los chilenos.

“Gracias Mon por estar en nuestras vidas” fue uno de los gritos del público cuando la cantante chilena firmó el libro de registro de hijos ilustres de la comuna.

Durante la ceremonia, la cantante también se refirió a la Gaviota de Platino que recibió y cantó tres canciones.