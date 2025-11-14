Mon Laferte confiesa que Dua Lipa la invitó a cantar en su show en Chile: “No alcanzaba a ir”

La viñamarina reveló que debía viajar a Las Vegas, en Estados Unidos, para participar en la ceremonia de los Latin Grammy.

Este jueves, Mon Laferte confesó que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en su concierto en Chile, pero no pudo participar debido a problemas de agenda.

La cantante británica-albanesa se presentó este martes 11 y miércoles 12 de noviembre en el Estadio Nacional, encantando a su público chileno con una producción de primer nivel.

Como ya es tradición en este tour, interpretó un cover de un artista nacional: en la primera jornada presentó Tu falta de querer de Mon Laferte y en la segunda El Duelo de La Ley.

El lamento de Mon Laferte

En una entrevista, Mon reveló que Dua Lipa la invitó a cantar, pero no pudo, puesto que se encontraba viajando a Las Vegas, en Estados Unidos, para participar en Latin Grammy.

“Dua Lipa me invitó a cantar con ella en Chile, pero ya tenía que venir para acá y no alcanzaba a ir. Yo decía ‘no puede ser, me estoy perdiendo de cantar con Dua Lipa’”, sostuvo.

Afirmó que no sabía que cantaría un tema suyo. “Pensé que tendría que aprenderme una de ella. Me sentí honrada cuando me invitó, pero después de verla cantar mi canción fue como ‘es hermosa’”.

Destacó que el cover de Tu falta de querer que realizó el martes fue una “hermosa sorpresa”. “Cantó con muchísimo sentimiento (…). Se notó que estaba viviendo la canción”.