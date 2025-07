Los momentos más inolvidables protagonizados por Ozzy Osbourne

A los 76 años murió John Michael Osbourne, más conocido como Ozzy Osbourne, icónico vocalista de Black Sabbath.

Durante las cerca de cinco décadas de historia de la banda británica, Ozzy protagonizó una serie de momentos que le valieron ser nombrado como “Príncipe de las Tinieblas”.

Una de las más controversiales ocurrió en enero de 1982, cuando se presentaron en Des Moines, Iowa (Estados Unidos). Un fanático lanzó al escenario un murciélago muerto; sin embargo, el cantante pensó que era de goma.

“Lo puse en mi boca, mordí y sentí la sangre”, relató años después.

Otro momento es su participación en el programa Night Flight en 1982, donde hacía muecas, miraba a la cámara de manera extraña y ponía los ojos en blanco.

Se suma su participación en el reality show The Osbournes, que protagonizó junto a su pareja Sharon y sus hijos.

En 2013, Ozzy tocó Crazy Train con Yuto Miyazawa, un guitarrista japonés que en ese momento tenía tan solo 10 años.

En otro momento más actual, Ozzy Osbourne habló sobre el cantante pop canadiense, Justin Bieber. En una entrevista le preguntaron sobre él, a lo que respondió: “¿Quién diablos es?”.

En el año 2000 hizo un cameo en la película Little Nicky, donde se comió la cabeza de un murciélago, haciendo alusión a cuando mordió al mismo animal en un concierto.

Uno de los últimos momentos inolvidables fue cuando, en medio del show de “Back to the Beggining”, Sid Wilson, miembro de Slipknot, le propuso matrimonio a su pareja de Kelly Osbourne.

Kelly Osbourne gets engaged with Slipknot member Sid Wilson in backstage at Black Sabbath’s final concert.

In front of Ozzy and Sharon Osbourne! pic.twitter.com/RUnvhpSadN

— 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 6, 2025