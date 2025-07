El mundo de la música despide a Ozzy Osbourne: Reacciones tras la muerte del “Príncipe de las Tinieblas”

Este lunes se confirmó la muerte de John Michael Osbourne, conocido mundialmente como Ozzy Osbourne, a los 76 años. La noticia fue comunicada oficialmente por su familia a través de un comunicado difundido durante esta jornada.

Figura clave en la historia del rock y del heavy metal, Osbourne fue vocalista y cofundador de la legendaria banda británica Black Sabbath, grupo que marcó un antes y un después en el desarrollo del género durante las décadas de los 70 y 80.

En los últimos años, el artista había enfrentado un delicado estado de salud tras ser diagnosticado con párkinson en 2020, enfermedad que lo obligó a alejarse progresivamente de los escenarios.

Su última aparición pública fue el pasado 5 de julio en el concierto “Back to the Beginning“, un show de despedida en el que compartió escenario con otras leyendas del metal, cerrando así una carrera de más de cinco décadas que influenció a generaciones enteras de músicos y fanáticos.

Tras su muerte, múltiples artistas y músicos le han dedicado palabras al “Príncipe de las Tinieblas”.

It is with more sadness than mere words can convey that we have to report that our beloved Ozzy Osbourne has passed away this morning. He was with his family and surrounded by love.

We ask everyone to respect our family privacy at this time.

