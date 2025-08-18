Miss Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Nadeen Ayoub, coronada Miss Palestina en 2022, fue confirmada como la primera representante palestina en Miss Universo, en medio de un contexto marcado por la guerra en Gaza.

(CNN) — La modelo y activista Nadeen Ayoub hará historia al convertirse en la primera mujer en representar a Palestina en el concurso de Miss Universo.

La Organización Miss Universo (MUO) confirmó este domingo que Ayoub participará en la competencia que se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia, y que reunirá a más de 130 delegadas de distintos países y territorios.

En un comunicado, MUO señaló: “La Organización Miss Universo da la bienvenida con orgullo a delegadas de todo el mundo, celebrando la diversidad, el intercambio cultural y el empoderamiento de las mujeres. Nadeen Ayoub, una reconocida modelo y defensora de causas sociales en Palestina, encarna la resiliencia y la determinación que definen nuestra plataforma”.

Una voz para Palestina en el escenario internacional

Con 27 años, Ayoub fue coronada Miss Palestina en 2022, según informó el medio The National.

En redes sociales, celebró su participación en Miss Universo y la calificó como un honor: “Por primera vez en la historia, Palestina estará representada en Miss Universo. Llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado. Represento a cada mujer y niño palestino cuya fortaleza el mundo necesita ver”.

Añadió que Palestina es más que su sufrimiento: “Somos resiliencia, esperanza y el latido de una patria que sigue viva en nosotros”.

La decisión de incluir una representante palestina en el concurso ocurre en un contexto marcado por la guerra en Gaza, donde, según el Ministerio de Salud palestino, al menos 62.004 personas han muerto desde octubre de 2023. La ONU ha señalado que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños.

En paralelo, más de 145 países han expresado apoyo al reconocimiento internacional del Estado palestino.

Recientemente, Australia, Canadá y Francia anunciaron que respaldarán esta medida en la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre, mientras que el Reino Unido ha condicionado su apoyo a que Israel acepte un alto el fuego en Gaza.