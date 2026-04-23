Ministro de las Culturas explica paralización de obras del GAM: “No estaban garantizados los flujos de caja para poder solventar”

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, explicó las razones detrás de la paralización de las obras en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), específicamente de la Gran Sala del GAM.

La situación se dio a conocer el fin de semana recién pasado, cuando desde el directorio y el equipo ejecutivo del centro cultural lamentaron la decisión, “entendiendo que es un proyecto relevante para el sector cultural y la ciudadanía, al que dedicamos mucho esfuerzo y trabajo”.

“Hemos trabajado con compromiso para sacar adelante este proyecto y buscaremos nuevas fórmulas y articulaciones que permitan hacer de la Gran Sala una realidad”, expresaron en un comunicado.

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Bajo ese contexto, el secretario de Estado comentó en el programa Estamos en Vivo de T13 que “a ningún ministro y, por cierto, al presidente José Antonio Kast le agrada ni le agradó el tener que tomar la decisión que tuvimos que tomar como Ministerio y como Gobierno”.

“Lamentablemente, los flujos de caja para poder solventar este proyecto no estaban garantizados. No estaban garantizados ni en el primer año y, desde luego, hacia adelante”, expuso.

Así, Undurrada aseveró que “los procesos de adjudicación son largos, son engorrosos”, pero que este proyecto “fue adjudicado en la última quincena del mes de enero y con bombos y platillos fue anunciada la instalación de obras la primera semana de marzo, a 10 días de que nosotros tomáramos el gobierno”.

Incluso, apuntó a que el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, “hizo un recorte en enero de US$ 800 millones al presupuesto de la nación para poder ajustarse y, en simultáneo, el mismo ministro endeudó a Chile en 4.500”.

“A nosotros nos entregaron un flujo de cómo se pagaban hipotéticamente estos dineros, con $20 mil millones el primer año, con $56 mil (millones) el segundo y $32 mil el tercero, y $6 mil la última cuota en el cuarto año”, acotó la autoridad.

Sin embargo, esta situación cambió tras una reunión con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, y el ejecutante del proyecto.

En el encuentro, detalló, el Ministerio les indicó que el pago no era en cuatro cuotas, sino en tres: “Con esto se convertía en un proyecto de $40 mil millones el primer año, otros $40 (mil millones) en el segundo año y $34 (mil millones) el tercer año”.

“Los recursos no estaban garantizados porque el plan de pago no era el real”, sentenció.