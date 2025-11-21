Santiago: Ministerio de las Culturas y APECH impulsan concurso de pintura in situ en nuevo parque urbano

Con 80 artistas inscritos, el primer art challenge de pintura en el Parque del Recuerdo Américo Vespucio se desarrollará este sábado entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Este sábado 22 de noviembre se celebrará el primer concurso de pintura in situ en el Parque del Recuerdo Américo Vespucio, instancia que reunirá a 80 artistas visuales en torno al sector de la laguna del nuevo parque urbano.

La actividad forma parte del programa de extensión “Más Parque” y es organizada en conjunto por Parque del Recuerdo, la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH) y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La convocatoria incluye a artistas chilenos y extranjeros, tanto profesionales como amateur.

Según informó la organización, los participantes contarán con un plazo de seis horas para desarrollar una obra que represente el entorno del lugar, ya sea desde una mirada tradicional o más pintoresca del paisaje.

El jurado estará integrado por representantes de Parque del Recuerdo; el artista visual y presidente de APECH, Alex Chellew; la licenciada en Artes Plásticas y directora tesorera de APECH, Virginia Cordero; y el pintor Benito Rojo, conocido por el uso de técnicas mixtas y su trabajo en torno al paisaje.

Ellos serán los encargados de evaluar las obras y definir el primer, segundo y tercer lugar, que recibirán premios en dinero.

Entre las y los inscritos figuran, entre otros, Sebastián Hermosilla Oyarce, especializado en pintura y grabado; Bastián Nienhüser Caurapán, artista visual de la Universidad de Concepción; la artista independiente Vanessa Gotterbarm Vásquez, con experiencia en murales, caricaturas e ilustración; y Karina “Pepi” Marambio, cuyo trabajo se vincula al simbolismo y la representación de la naturaleza y el cuerpo humano.

La jornada será abierta al público entre las 10:00 y las 17:00 horas en el Parque del Recuerdo Américo Vespucio.