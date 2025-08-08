MIM regala entradas por el Día del Niño: cuándo y cómo conseguirlas

El Museo Interactivo Mirador anunció que liberará tickets gratuitos para este domingo 10 de agosto, en una jornada que incluirá talleres, música en vivo y un show de drones.

A días de la celebración del Día del Niño y la Niña, el Museo Interactivo Mirador (MIM) informó que ofrecerá entradas gratuitas para visitar sus instalaciones en La Granja, además de participar en una serie de actividades especiales en su parque.

La programación incluirá conciertos de las bandas infantiles Tikitiklip y Los Patapelá, un espectáculo de drones y talleres de origami, slime, matemagia y videojuegos. También habrá una función de teatro de sombras.

Las entradas serán válidas exclusivamente para este domingo 10 de agosto, entre las 10:00 y 18:00 horas. Los tickets son limitados y estarán disponibles solo de manera online a partir de este viernes 8 de agosto a las 16:00 horas en www.mim.cl. El sistema permitirá solicitar hasta cuatro por persona.

El museo precisó que no habrá entrega presencial de tickets y recomendó a las familias conectarse con anticipación para asegurar su ingreso.