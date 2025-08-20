Miguel Bosé confirma su regreso a Chile: ¿En qué fecha será el concierto?

El concierto formará parte del ala latinoamericana de su próxima gira musical.

Miguel Bosé anunció que volverá a presentarse en Chile, en el marco del ala latinoamericana de su tour Importante.

El cantante español dio a conocer la información a través de su cuenta oficial de Instagram el martes.

Allí, reveló otras fechas confirmadas en la región: Lima, Perú (4 de marzo); Quito, Ecuador (7 de marzo) y San José de Costa Rica (25 de abril).

Por el momento no se ha informado el recinto donde se realizará el concierto en Santiago ni cuándo comenzará la venta de entradas.

Se espera que los detalles sean informados próximamente.

¿Cuándo será el próximo concierto en Chile de Miguel Bosé?

La fecha está agendada para el próximo 25 de febrero de 2026.

Chile será el primer país de Sudamérica abarcado en la próxima gira del ídolo de 69 años.

Su último paso por el país fue en 2018, año en que, además de agendar un concierto en el Movistar Arena, se presentó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar por décima vez en su carrera.

En dicha edición, también recibió el premio Artista Ícono en el escenario de la Quinta Vergara.