“Mi salud debe estar primero”: Billy Joel pospone casi una decena de conciertos por “condición médica”

Según el comunicado que compartió el artista en sus redes sociales, necesitará someterse a terapia física durante cuatro meses bajo supervisión médica.

(CNN) — Billy Joel anunció el martes que reprogramará varias fechas de su gira por Norteamérica y Europa.

Joel compartió la noticia en su página de Instagram, escribiendo en un comunicado que la gira se pospondrá durante cuatro meses para que Joel pueda “someterse a terapia física bajo la supervisión de sus médicos”.

“Aunque lamento posponer cualquier concierto, mi salud debe estar primero. Estoy deseando volver al escenario y compartir la alegría de la música en directo con nuestros increíbles fans”, escribió Joel. “Gracias por su comprensión”.

Se “espera que se recupere completamente” de la “condición médica” no revelada, añade el comunicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Billy Joel (@billyjoel)

El cantante de Piano Man pospuso ocho conciertos. Se respetarán las entradas adquiridas en los conciertos reprogramados, que tendrán lugar entre noviembre y julio de 2026.

La gira se reanudará el 5 de julio en el Acrisure Stadium de Pittsburgh.

El mes pasado, un asistente a un concierto grabó vídeo de Joel cayéndose hacia atrás en el escenario mientras interpretaba It’s Still Rock and Roll to Me durante un concierto en el Mohegan Sun Arena de Connecticut. Joel se levantó rápidamente y reanudó su actuación.

CNN se ha puesto en contacto con un representante de Joel para que emita comentarios.

Su próxima parada en la gira iba a tener lugar en Toronto, en el Rogers Centre, este 15 de marzo, una fecha que se ha reprogramado para el 14 de marzo de 2026.

Sting y Stevie Nicks acompañarán a Joel en varias de las fechas reprogramadas.