MFEST 2026: Conoce la parrilla de artistas del festival y el precio de entradas para Matucana 100

El festival se realizará el sábado 17 de enero en la explanada del M100. El evento contará con la presencia estelar de Rubio, Ela Minus y DJ sets de Paula Tape.

El festival anual de Matucana 100 en conjunto con Fauna, MFEST ya cuenta con más de una década de trayectoria y se ha consolidado como una vibrante entrada al verano. Por sus escenarios han pasado artistas de renombre como Jorge González, Gepe, Javiera Mena y Ligas Menores.

La nueva edición, que incluye presentaciones en vivo de artistas como Rubio, Ela Minus y Chicarica, se realizará en la Explanada de Matucana 100 el sábado 17 de enero, a partir de las 18:00 horas.

Cartelera y Detalles de los Shows

Rubio

La artista se presenta en el evento luego de su exitoso paso por las oficinas del Tiny Desk a finales de año, sesión que acumula más de 500 mil visitas en YouTube. Además, llegará con el adelanto de nuevo material, incluyendo el tema “Voy Creciendo”.

Ela Minus

El festival se nutre de electrónica contemporánea con la presencia de la artista colombiana, quien estrenó a inicios de este año su álbum “Día”, un trabajo de texturas crudas y calmas que recorrerá los espacios de Matucana 100.

ChicaRica

La banda, que viene de estrenar su álbum “Invierno en la playa”, buscará deslumbrar al público de MFEST con su propuesta de dance electrónico.

Afterparty MFEST

El dúo chileno Aeróbica, compuesto por Nico Castro y Pepe Fernández, tendrá la misión de encender la postfiesta en el MFEST. Fernández tuvo una reciente participación como telonero de los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso en su visita al Movistar Arena. También se harán presentes en los DJ sets del evento Paula Tape y Tupinamba.

Venta de Entradas y Consideraciones

Las entradas están disponibles a través de Ticketplus y sus precios rondan desde los $23.000 hasta los $35.000 pesos. La entrada al afterparty tiene un valor adicional de $11.500 pesos.

Es importante considerar que el evento se realizará en la explanada, no contempla el uso de butacas y es para mayores de 18 años.