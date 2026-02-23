Cultura festival de viña 2026

Matteo Bocelli sorprende con emotivo cover de Gracias a la Vida en Viña 2026

Por CNN Chile

23.02.2026 / 03:42

El solista saltó al escenario de la Quinta pasadas las 03.00, pero a pesar de esa hora, tuvo un gran marco de público que se quedó para escuchar sus canciones. 

Una fantástica presentación realizó Matteo Bocelli, hijo del destacado tenor italiano Andrea Bocelli.

Ya al final de su show, Bocelli sorprendió con un cover de Gracias a la Vida de Violeta Parra.

Tras dicho canto, el Monstruo le otorgó la gaviota de oro, confirmando su triunfo en su primera actuación en solitario en Viña 2026.

