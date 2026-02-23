Matteo Bocelli asistió a misa en Viña del Mar antes de su show en el festival: “El Señor viene antes que cualquier cosa”

El cantante italiano llegó a la capilla San Miguel, en Recreo, horas antes de su presentación en la jornada inaugural del Festival de Viña 2026.

Matteo Bocelli protagonizó una de las postales extramusicales de la primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026, luego de asistir a una misa en la ciudad horas antes de subir a la Quinta Vergara.

El artista italiano llegó a la capilla San Miguel, ubicada en el sector de Recreo, durante el mediodía de este domingo 22 de febrero.

En el lugar fue visto por asistentes y fanáticos, quienes se acercaron para pedirle fotografías y autógrafos.

“Es algo que hago siempre cuando estoy en casa, en Italia también. Estoy en Chile y siento que tengo que hacer lo mismo”, explicó en conversación con Canal 13. “El Señor viene antes que cualquier cosa“, añadió.

El cantante tenía una actividad oficial del festival, pero decidió asistir a la misa de las 12:00 horas tras realizar una prueba de sonido.

La visita ocurrió en la antesala de su presentación en la noche inaugural de Viña 2026, donde comparte jornada con Gloria Estefan y Stefan Kramer.

Esta edición, en tanto, marca su primera presentación en la Quinta Vergara como solista, luego de haber participado anteriormente en el show de su padre, Andrea Bocelli, en Viña 2024.