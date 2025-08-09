Matteo Bocelli lanza nueva versión del clásico “Mi historia entre tus dedos” junto a Gianluca Grignani

El sencillo forma parte del disco “Falling in Love”, que será lanzado por Matteo Bocelli en septiembre. Esta es la primera vez que Grignani participa en una grabación a dúo de la canción, que fue un éxito número uno en Europa, así como parte de Centroamérica y Sudamérica.

El cantante italiano Matteo Bocelli presentó una versión a dúo del tema Mi historia entre tus dedos junto a su autor original, Gianluca Grignani.

Dicha colaboración se produce a 30 años del lanzamiento de la canción, incluida originalmente en el álbum Destinazione Paradiso (1995), que vendió más de 2 millones de copias.

La grabación se realizó en junio de 2025, después de que Bocelli solicitara a Grignani autorización para interpretar el tema.

El dueto fue estrenado en vivo el mes pasado, durante la actuación de Bocelli en el Teatro del Silenzio, Toscana, en la que fue su primera presentación como solista y artista principal en ese escenario.

La canción estará incluida en Falling In Love, segundo álbum de estudio de Matteo Bocelli, que se estrenará el 12 de septiembre a través de Decca Records.

Esta es la primera vez que Grignani participa en una grabación a dúo de Mi historia entre tus dedos, que fue un éxito número uno en Europa, así como parte de Centroamérica y Sudamérica.

Bocelli iniciará en noviembre una gira por el Reino Unido con presentaciones en Mánchester (2 de noviembre), Birmingham (4 de noviembre) y Londres (5 de noviembre), antes de continuar con fechas en otras partes del mundo.

Lista completa de canciones incluidas en el disco Falling in Love, de Matteo Bocelli: