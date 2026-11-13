Matías Reeves lanza libro sobre el cuidado familiar: “Nuestros vínculos no dependen de cuánto sabemos ni de cuánto recordamos”

El ingeniero civil y cofundador de Educación 2020, Matías Reeves, acaba de publicar su nuevo libro “El tiempo no tiene memoria. Reflexiones de un cuidador”, bajo el sello de la editorial Planeta. En esta obra, el también director de la Fundación para la Superación de la Pobreza relata la compleja dualidad que enfrentó al convertirse en padre primerizo mientras, en paralelo, asumía el cuidado de su madre. Su progenitora, una abogada independiente, fue diagnosticada con demencia frontotemporal, perdiendo paulatinamente sus recuerdos, su lenguaje y su autonomía.

El texto de 224 páginas, que originalmente comenzó como un registro para que su hijo pudiera conocer quién fue su abuela antes de la enfermedad, se transformó en un crudo testimonio sobre los afectos frente al deterioro cognitivo. En ese sentido, el autor y actual consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) relata los desafíos de acompañar dos vidas con necesidades que avanzan en direcciones diametralmente opuestas. “Tanto mi mamá como mi hijo me han enseñado que nuestros vínculos no dependen de cuánto sabemos ni de cuánto recordamos o comprendemos”, señala el autor del libro.

Más allá de la biografía íntima, la publicación busca abrir un debate estructural sobre la crisis y la carga de los cuidados, abordando emociones habitualmente invisibilizadas como la culpa, la rabia, el miedo y el agotamiento extremo. A las exigencias cotidianas de organizar controles médicos, comidas e higiene, se suma la presión económica y la incertidumbre de las decisiones críticas. Al respecto, el magíster en Gestión y Políticas Públicas explica que frente a este escenario “se va aprendiendo en el camino y se hace lo mejor que se puede, pero siempre está la pregunta de si uno lo estará haciendo lo suficientemente bien para la persona que está siendo cuidada, que generalmente es una persona amada”.

El debate sobre el rol de quienes asisten a personas dependientes ha cobrado mayor relevancia en la agenda pública, especialmente ante la necesidad de crear redes de apoyo que eviten que el cuidado se viva como una obligación a puertas cerradas, tal como se ha discutido recientemente a nivel gubernamental en busca de formalizar políticas estatales de asistencia.

Frente a la urgencia de no enfrentar estas tareas en soledad, el exalumno de la London School of Economics and Political Science (LSE) concluye que “es fundamental encontrar un balance que haga que los roles y tareas se puedan distribuir y cumplir entre varias personas, de modo que las vidas de quienes cuidan se puedan desarrollar lo más equilibradas posible”.