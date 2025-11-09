Integrantes de Massive Attack son captados asistiendo al partido de Palestino antes de su show en Fauna Primavera

Los músicos británicos presenciaron el encuentro entre Palestino y Coquimbo Unido en La Cisterna. El club árabe agradeció su apoyo a la causa palestina, una bandera que la banda ha defendido durante años.

Una visita inesperada sorprendió a los asistentes del Estadio Municipal de La Cisterna este sábado. La banda británica Massive Attack, pionera del trip hop, asistió al duelo entre Palestino y Coquimbo Unido, donde los visitantes se impusieron por 2-1 en el marco del Campeonato Nacional.

“Hoy, en nuestro duelo ante Coquimbo Unido, recibimos la especial visita de la reconocida banda de trip hop Massive Attack. Provenientes de Inglaterra, no solo destacan por su música, sino también por su constante apoyo y compromiso con la causa palestina. ¡Gracias por visitar la casa de todos los palestinos!”, publicó el club árabe en su cuenta de X, junto a una fotografía de los artistas en el recinto.

La agrupación, conocida por clásicos como Teardrop, Angel y Unfinished Sympathy, se encuentra en Chile para presentarse en el Festival Fauna Primavera 2025, evento que se realiza este fin de semana en el Parque Ciudad Empresarial y donde cerrará la jornada de este sábado 8 de noviembre.

Compromiso político y cultural

Massive Attack ha manifestado abiertamente su apoyo a la causa palestina y sus críticas a las políticas del gobierno israelí. En los últimos años, la banda ha respaldado iniciativas de boicot cultural y ha usado su plataforma para denunciar violaciones a los derechos humanos en Gaza y Cisjordania.

Por ello, su presencia en el estadio de Palestino —institución históricamente vinculada a la comunidad árabe en Chile— fue celebrada por hinchas y simpatizantes, que destacaron el simbolismo de su visita previo a su esperado regreso a los escenarios nacionales.