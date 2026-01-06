Marvel confirma el regreso de los X-Men en “Avengers: Doomsday”: ¿Cuándo se estrenará?

Un nuevo teaser reveló que los X-Men volverán al Universo Cinematográfico de Marvel en “Avengers: Doomsday”, con la aparición de figuras centrales de la saga original.

Marvel Studios confirmó el regreso de los X-Men a su universo cinematográfico en la película Avengers: Doomsday, prevista como la próxima gran producción de la franquicia. El anuncio se realizó a través de un nuevo teaser difundido este martes.

En el avance se escucha la voz del “Profesor X”, interpretado por Patrick Stewart, acompañada de imágenes de la Academia de Mutantes, escenario central de las primeras películas de “X-Men” estrenadas a comienzos de los años 2000.

El teaser muestra posteriormente al personaje de Stewart reuniéndose con “Magneto”, encarnado por Ian McKellen. A continuación, aparece James Marsden retomando su rol como “Cíclope”, lo que refuerza la idea de un reencuentro con parte del elenco original de la saga.

Fecha de estreno

Avengers: Doomsday tiene programado su estreno en cines para el 18 de diciembre de 2026. La película se perfila como uno de los hitos cinematográficos de Marvel para el cierre de ese año.