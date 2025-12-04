Martin Garrix vuelve a Chile: Revisa la fecha y el lugar del concierto y cuándo comienza la venta de entradas

El show que traerá nuevamente al creador de “Animals” tiene fecha para el viernes 15 de mayo de 2026 en el Movistar Arena, recinto que ya ha albergado a varias figuras de la música electrónica y que se prepara para recibir una presentación que promete altos estándares técnicos y escénicos.
La gira contempla más de 17 fechas por distintos países de América, iniciando en Estados Unidos y realizando su respectiva parada en Chile. Según adelantó la productora, el evento ofrecerá una experiencia de primer nivel, con un espectáculo inmersivo tanto en lo visual como en lo sonoro, sello característico del artista y de sus presentaciones en vivo, reconocidas por su despliegue tecnológico y la energía que genera entre sus seguidores.
Preventa y entradas generales
La inscripción para acceder a la preventa exclusiva del concierto se encuentra disponible desde este jueves 4 de diciembre a partir de las 12:00 horas.
La preventa comenzará el 9 de diciembre a las 10:00 horas, mientras que la venta general se habilitará el miércoles 10 de diciembre, también a las 10:00 horas, a través del sistema PuntoTicket.
