¿Por qué el Gobierno de EE. UU. usa una escena de Scarlett Johansson y Adam Driver para espantar lobos?

La película “Marriage Story” 2019) fue dirigida por Noah Baumbach y gracias a su trama, actuaciones y puesta en escena, fue nominada a seis premios Oscar. Pero ahora, de la mano del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, cumple un insólito nuevo rol.

Una de las escenas más recordadas —y emocionalmente desgarradoras— de la película Marriage Story (2019), protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, está teniendo un inesperado segundo aire: ahuyentar lobos salvajes en Estados Unidos.

Según un artículo publicado por el Wall Street Journal, una de las secuencias de pelea de la cinta dirigida por Noah Baumbach está siendo utilizada por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés) como parte de un programa experimental para proteger al ganado en zonas rurales del oeste del país.

El supervisor distrital del USDA en Oregón, Paul Wolf, explicó que el objetivo de transmitir estas escenas es que los lobos “asocien el sonido humano con peligro”.

En palabras del funcionario: “Necesito que los lobos reaccionen y entiendan que los humanos son malos”.

CNN contactó a representantes de Baumbach para obtener comentarios, pero aún no hay respuesta oficial.

Lobos, drones y cultura pop

La medida forma parte de una iniciativa que recurre a drones equipados con altavoces para emitir sonidos que asusten a los lobos. Además de escenas de Marriage Story, se han utilizado ruidos de fuegos artificiales, disparos y canciones como Thunderstruck, de AC/DC o Blue on Black, de Five Finger Death Punch.

El Departamento de Agricultura confirmó a CNN que esta estrategia es parte de un proyecto de investigación para analizar qué sonidos generan una mayor reacción en los lobos.

En el caso del diálogo entre Johansson y Driver, este se eligió específicamente porque “contiene voces masculinas y femeninas, lo que permite representar distintos rangos tonales”.

Aunque los operadores de drones pueden hablar directamente a través del altavoz, se prefirió usar audio pregrabado para mantener condiciones de control más consistentes.

Marriage Story se estrenó en 2019 y fue nominada a seis premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Guion Original.

Laura Dern ganó el galardón a mejor actriz de reparto por su rol como la abogada de Nicole (Johansson).